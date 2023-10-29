張善政推肺癌篩檢感謝醫界表揚121人 得獎兒科醫請命

桃園市長張善政今天上午在中壢區主持今年優良醫師及各類醫事、藥事及長照人員頒獎，在全市從業的3萬多人，總共22類選出121人表揚，張善政表示，感謝醫界從業人員發揮所長、貢獻所能，尤其今年桃園推動擴大肺癌篩檢計畫，運用低劑量電腦斷層掃描攝影幫助民眾及早發現、及早治療肺癌，逾1.9萬多人申請，篩檢追蹤900多人有逾50人確診治療，感謝醫界背後辛苦的付出。

桃園醫界人員這項表揚，今年新增優良婦幼醫師及幼兒專責醫師2個獎項，總共表揚22 類從業人員121人，宏其婦幼醫院小兒科醫師黃泰穎獲新增第一屆幼兒專責醫師獎，他分享從醫20年心得、表示，行醫過程，曾發生新生兒出院前一天，突然不明感染，併發敗血症休克及凝血功能異常，心臟驟停、口吐鮮血，十分緊急，當時他值班巡房發現，緊急施行心肺復甦術，經過2小時努力，寶寶生命跡象恢復穩定，後來健康出院，讓他印象深刻。

黃泰穎認為，小兒科需要醫護人力多，現況是健保給付少、藥物便宜，相對其他科別較少檢查項目，看診一天所得比不上一台自費手術，小兒科醫師薪水可說是所有醫師類別最低，自己做好本分，也呼籲政府應予小兒科醫師更多鼓勵措施，提高相關診療費用。

聯新國際醫院長照個案管理師王志玄擔任長照個管師多年，服務長照者及家庭超過300人獲表揚，他表示，服務工作內容擬定個案長照計畫，包括居家照顧、交通、輔具及喘息服務等，接觸對象長者之外，還有身心障礙者、失智者，面對各式各樣的人，因有社工經驗，發現許多個案家庭，需要政府其他資源和協助轉介，工作成就感來自可幫助有需要的家庭。