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聯合盃作文賽桃園2100人振筆較勁 桃議長：市府應舉辦提振閱讀與寫作

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
聯合盃全國作文大賽桃園區初賽登場，桃園市議長邱奕勝等人開幕揭示作文題目，吸引大批家長參與。記者曾增勳／攝影
聯合盃全國作文大賽桃園區初賽登場，桃園市議長邱奕勝等人開幕揭示作文題目，吸引大批家長參與。記者曾增勳／攝影

聯合盃全國作文大賽今年邁入第17屆，桃園區初賽今天上午在桃園市私立啟英高中舉辦，國小至高中職參賽學生總共2144人競爭，十分熱烈，桃園市議長邱奕勝表示，聯合盃作文比賽非常特別，很短時間吸引很多家長、學生參與，對延續文教創作很有意義，市政府也應該加入多辦幾場比賽，幫助桃園學子提升閱讀、寫作能力。

聯合報每年邀集教育、社會各界辦理聯合盃作文大賽，今年連續第17年舉辦，已是全國具指標的大型寫作賽事，今天桃園區初賽，報名學生人數達2144人振筆疾書，分為國小中年級、國小高年級、國中7年級、國中8年級、國中9年級和高中職共6組比賽，超過2、3000名家長「陪考」十分熱烈。

邱奕勝肯定聯合報長期關心和重視學生的寫作能力，關注教育議題，他說，聯合盃作文比賽舉辦17個年頭，受到很多家長、學生支持參與，這麼短時間截止報名這麼多人，如無時間限制參加學生會更多，作文比賽對閱讀、寫作很有幫助，市議會很重視，市政府也應該加入多辦幾場比賽。

聯合報教育事業部總監羅湘倫表示，聯合盃作文賽第17年，聯合報率先教育版推動作文比賽，也是唯一舉辦作文比賽媒體，代表聯合報對教育議題的關注和堅持，至今包括金門離島在內每年3.5萬學生參加，聯合報扮演百姓和政府溝通橋樑之外，也關心孩子教育，希望從小訓練培養孩子寫作、閱讀、理解能力成為個中好手，為下一代教育盡一分心力。

由邱奕勝、市府地稅局主秘唐美蓮、市警局督察長沈炳信、啟英高中校長彭昭勳、桃園市家長會長協會榮譽理事長鄧敦仁、羅湘倫揭示6組作文大賽題目，市警局、地稅局等單位亦設置攤位政令宣導，邱奕勝贈送啟英高中600本「Show我公民力書寫在地共好」作文專書感謝，由校長彭昭勳代表接受，啟英高中自2015年以來已辦理8屆作文大賽考場，比照會考、學測監考，提供考場讓考生不受干擾舒適作答，校方也開放禮堂、空調，讓陪考家長休息等候，服務周到。

聯合盃全國作文大賽桃園區初賽登場，作文專書受到家長選購熱烈。記者曾增勳／攝影
聯合盃全國作文大賽桃園區初賽登場，作文專書受到家長選購熱烈。記者曾增勳／攝影
聯合盃全國作文大賽桃園區初賽登場，桃園市議長邱奕勝（右四）等人當場揭示作文題目。記者曾增勳／攝影
聯合盃全國作文大賽桃園區初賽登場，桃園市議長邱奕勝（右四）等人當場揭示作文題目。記者曾增勳／攝影
聯合盃全國作文大賽桃園區初賽登場，桃園市議長邱奕勝（右）贈送作文專書，由啟英高中校長彭昭勳（左）接受感謝。記者曾增勳／攝影
聯合盃全國作文大賽桃園區初賽登場，桃園市議長邱奕勝（右）贈送作文專書，由啟英高中校長彭昭勳（左）接受感謝。記者曾增勳／攝影
聯合盃全國作文大賽桃園區初賽登場，市警局多個單位政令宣導，鼓勵寫作閱讀。記者曾增勳／攝影
聯合盃全國作文大賽桃園區初賽登場，市警局多個單位政令宣導，鼓勵寫作閱讀。記者曾增勳／攝影
聯合盃全國作文大賽桃園區初賽登場，桃園市議長邱奕勝肯定聯合報重視學生寫作能力。記者曾增勳／攝影
聯合盃全國作文大賽桃園區初賽登場，桃園市議長邱奕勝肯定聯合報重視學生寫作能力。記者曾增勳／攝影

桃園 邱奕勝

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