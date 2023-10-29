新月沙灘附近原生林遭倒廢棄物 恐成竹北治安死角

距離新竹縣熱門景點新月沙灣不到6分鐘車程的原生林保護區，遭不明人士傾倒廢棄物，垃圾遍及原生林內。地主指出，由於這邊沒有監視器，本月中旬他才抓到有人來這偷燒電纜線。新竹縣議員蔡蕥鍹也憂心，該處管理權責不清，長期無人管理，恐淪為治安死角。林業及自然保育署新竹分署則表示，將派員加強巡查，也會清除廢棄物。

地主指出，2年前這邊都有人維護管理、修剪雜草，附近也都有民眾來運動、騎單車，但近年來荒蕪髒亂，10月中旬他才抓到有人在這將偷來的電纜線燒去外皮準備變賣，前幾天又有不明人士開車傾倒裝潢類廢棄物，由於此處沒有監視器，他也不可能天天半夜出來巡邏，真的很擔心這邊淪為犯罪天堂。

蔡蕥鍹表示，近來接獲民眾陳情，原生林保護區不但遭不肖業者濫倒廢棄物，甚至還有人連夜偷燒電纜線，本周在立委邱泰源協助下邀集相關單位前往會勘，發現路面除了有偷燒痕跡，連雜草都長得比人還高，入夜後僻靜陰森、人煙稀少，恐成為治安死角。

蔡蕥鍹指出，原生林保護區土地權責管理複雜，有私人土地，也有國有財產署土地，在管理方面則歸林業署新竹分署管轄，但道路又屬於竹北市公所，也因管理權責長期不清，已成三不管地帶。

蔡蕥鍹憂心，該處鄰近新月沙灘，假日有許多民眾前來遊憩，但從原生林保護區到尚海灘沿途雜草叢生、蚊蟲甚多，隨處都有垃圾，嚴重影響市容，她將提案要求警察局設巡邏點、加強稽查，同時也希望有民眾或社區認養，自發性組成巡守隊固定巡查，避免該處淪為治安死角。

竹北市公所表示，原生林保護區內屬林業署新竹分署管轄；林業署新竹分署則表示，該地點確屬林業署新竹分署轄管，除派員清除廢棄物外，將持續加強巡查，如再有遭棄置廢棄物情形，將以微型攝影機進行影像蒐證後，交警方偵辦。至於道路邊雜草若有影響交通，周邊道路管養機關，可會同林業及自然保育署現勘後進行指定界限施工。