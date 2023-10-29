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牌照稅解密？自小客車持有者女性多1成 欠稅男性多5成

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府稅務局分析縣內登記牌照女性高於男性逾1成，欠稅件數，男性卻遠高女性5成多。本報資料照片
苗栗縣政府稅務局分析縣內登記牌照女性高於男性逾1成，欠稅件數，男性卻遠高女性5成多。本報資料照片

自用小客車滿街跑，但苗栗縣政府稅務局「解密」，縣內登記牌照女性高於男性逾1成，欠稅件數，男性卻遠高女性5成多，可能因車子保險費女低於男造成，今年並首度啟動分期繳稅，希望減少欠稅違章件數。

稅務局的解密，一些民眾並不太意外，陳姓苗栗市民1家4口有2輛自小客、4輛重機，都登記在女性名下，除了省下每年的車輛保險費不無小補外，還考量方便，女主人比較有時間處理牌照稅、保險等相關事務。

稅務局今年首度將性別統計，納入政策影響評估，其中，就去年牌照稅違章案件探討主題，最近公布研究報告，稅務局指出，自然人牌照稅徵起17萬1623件，唯獨自小客一項，女多於男，其餘大型重機、重機，及自用大貨車、小貨車都是男多於女。

自小客牌照稅14萬1461件，女性7萬8410件、占55.43%；男性6萬3051件、占44.57%，至於欠稅數，女性512件、占25.41%，其中40歲至49歲有168件最多；男性1503件、占74.59%，其中30歲至39歲361件最多。

稅務局進一步分析，各類車輛牌照稅徵收件數男、女比例接近，女性已具備與男性相當經濟能力，加上近年來自小客設計，已有針對女性市場需求的車款， 尤其是目前車輛保險費女性低於男性，更可能是女性登記持有者的原因。

欠稅件數男性則遠高於女性，稅務局發現有些違章件數，義務人想繳，但是沒有辦法一次繳足，稅務局今年6月首度啟動分期繳納辦法，目前有12人申請，稅務局指出，牌照稅除有滯納金規定外，未完稅車輛上路，補稅外還有應納稅額1倍以下罰鍰，目前監視器、停車收費等普遍，避免荷包失血，民眾最好依規繳稅。

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