竹科發展吸引年輕人回鄉 青年用自身經驗鼓勵創業

近年新竹因竹科爆發性發展吸引大量科技業從業人員移居新竹，就連原本人口外流的新竹縣各鄉鎮都出現人口止跌回升的情況，不少新竹在地青年甚至鮭魚返鄉創業，昨天在新埔潘屋舉辦工作坊分享各自創業經驗，希望鼓勵更多新竹後生回家找尋發展機會。

在地青年蔡暐亭數年前返鄉創業開設新竹在地連鎖早午餐店「咖啡羊行」，將城市早習以為常的咖啡文化帶回純樸的新竹，並透過搭配早餐讓更多人認識。蔡暐亭說，新竹人對於新鮮事物接受度很高，同時保有客庄的傳統，又包容進步的科技潮流。

蔡暐亭指出，越來越多新竹在地青年返鄉創業，正是竹科帶動人潮與錢潮，但同時也是新竹青年推廣新竹在地文化的好機會，例如新埔鎮有粄條、柿餅和三街六巷的古蹟聚落，不少青年都是抱著推動新竹在地文化、信仰的方式，結合販售文創商品，讓注重高質感生活的竹科人都很買單。

創業工作坊由伍柿山蟻窩工作室主辦，配合桃園市政府近年大力推動地方創生，指導同屬客庄的新埔鎮青年藉由工作坊交流，鼓勵更多青年能藉由創業，在家鄉找到發展機會，進而透過自身對家鄉土地的了解，推廣在地文化讓更多人認識。

伍柿山蟻窩工作室主理人邱子維表示，雖然他出身南部，但因為在新竹念大學，因而愛上這塊土地的文化，近年積極透過藝文策展推動地方創生，希望將在地青年與社區透過各式各樣的活動連結，讓青年能詮釋傳統客庄不一樣的價值。

懂栗嗨聯盟主理人陳建成說，他也是返鄉創業的青年，2019年在苗栗開設少數販售國際經典文具及在地文創零售的通路，同時也積極透過社區人文地景活動，希望鼓勵更多竹苗地區的年輕人回到家鄉找尋發展機會，更希望因此能促進年輕人對家鄉的認同與對公眾事務的關心。

工作坊上來了不少有意創業的地方居民提問，都希望能夠搶攻竹科人商機。蔡暐亭建議，若是想投入餐飲業，竹科人不僅嘴巴刁，更在乎食品衛生安全，尤其店面一定要保持乾淨整潔，才能夠抓住竹科人的眼和胃，也希望鼓勵新竹青年回鄉創業發展，發揚新竹在地文化特色，讓更多人想到新竹時，不是只有科技業。