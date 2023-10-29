旅日藝術家 娘家八德辦展

「誰說生肖只能有12種動物？」旅日藝術家查雯婷顛覆傳統思維，將貓加入傳統生肖行列變成「13生肖」系列作品，日前在母親的故鄉桃園八德辦展。她認為，不少長輩對貓存有「招致厄運」迷思，她將貓生肖創作以上下顛倒方式呈現，「從不同的角度看事情，可能跟原本想的不一樣」。

今年32歲的查雯婷是日本女子美術大學博士生，主攻油畫，曾在日本、英國和捷克等地交流展覽，也受邀在日本知名書店「蔦屋」銀座店展覽。

她創作多以貓為主題，搭配龍身貓首、魚身貓首或麒麟身貓首等奇幻生物組合，而且頭永遠是上下顛倒，除了想呈現貓俏皮可愛的一面，也希望能傳達換位思考的觀念。

查雯婷日前首度在台辦展，選在母親故鄉、自己寒暑假成長生活的八德民宅舉行。除將蔦屋展覽過的作品空運來台，也有全新「13生肖」系列作品。

「13生肖」系列作品靈感來自華人12生肖故事與越南12生肖，查雯婷認為，「華人版沒貓有兔子，越南版有兔子沒貓，為什麼兩種動物不能並存？」，藝術是不受拘束的。