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竹北文興國小又流標 研議提高經費

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

新竹縣竹北市近年人口成長，連帶出現學校超額、學生難以就近入學的窘境，縣府近年投入大筆經費新蓋國中小，希望盡快滿足就學需求，不過，文興國小面臨連續流標，家長擔心是否能如期動工？新竹縣教育局允諾目標仍是114學年度招生，紓解入學壓力。

文興國小預定地位於高鐵新竹站東側，隘口二路與高鐵九路口，緊臨竹科生醫園區，校地面積2.3公頃，規畫48班與28間專科教室。校舍建築設計六角蜂巢狀，全案經費預估約12億元。

文興國小新建工程從9月以來2次流標，引起不少家長關切。教育局長楊郡慈說，工程主要面臨問題是廠商對於施工預算及工期有意見，希望延後交付日期，縣府以全力投入教育為優先，盼趕在2025年完成校舍興建，目前正檢討招標文件、研議提高施工經費，預計近期第3次招標。

教育局指出，文興國小會如期動工，已經公告114學年度新設文興國小學區畫分，鄰近的文興國中已在今年6月動工，明年就能搶先招收第一屆國中新生。

教育局也提到，竹北家長關注的嘉豐國小全區工程將在明年7月完工，勝利國中二期校舍預計今年12月完工，希望逐步解決竹北國中小就近入學問題。

教育局 新竹 高鐵

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