竹市、苗縣生育津貼 明年加碼

台灣「少子化」嚴重，已成國安危機。新竹市長高虹安昨天在新竹市民聯合婚禮場合宣布，新竹市明年加碼生育津貼至每胎3萬元，且放寬資格限制由設籍新竹滿1年修正為半年。苗栗縣也拚提高生育率，明年替第2胎以後加碼至2萬元，桃園、竹縣明年都維持現行生育津貼金額與發放條件。

竹市府昨天在普天宮舉辦一年一度的新竹市民聯合婚禮，19對新人在進行感恩行禮、夫妻拜堂儀式後，由「好命婆」送上棗子祝福新人早生貴子，擔任證婚人的高虹安頒贈新人6000元禮券。

高虹安致詞時說明「0-6歲市府養」城市願景，表示今年10月起，市府加碼托育補助每月500至1500元，明年元旦起，生育津貼從每胎1.5萬元加倍至3萬元，鼓勵新人們早生貴子。

將在下月登記結婚的陳姓新人說，樂見市府加碼生育津貼，他也希望市府能多管齊下照顧年輕人，像是增加AMH抽血檢驗補助，鼓勵女性了解自身健康狀況、及早規畫生育計畫。

苗栗縣政府目前發放每胎1萬元的生育津貼，縣長鍾東錦本月24日在縣務會議拍板，修訂通過「苗栗縣生育津貼實施辦法」，明年1月1日起第1胎發放1萬元、第2胎以上2萬元，生產多胞胎者、第2名以後新生兒每名補助2萬元，目標鼓勵生育、提高出生率。

桃園市與新竹縣政府明年生育津貼政策不變，桃園市長張善政上任後，已將生育津貼原本每胎3萬元，調整為第1胎補助3萬元、第2胎4萬元、第3胎以上每胎5萬元等；新竹縣政府「新生兒營養補助」第1胎補助1萬元、第2胎2萬元、第3胎以上5萬元，雙胞胎發3萬元等。