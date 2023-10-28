蟲蟲危機！竹科旁這里「琉璃蟻」肆虐 爬上電箱、住家

新竹科學園區旁的新竹市高峰里近年飽受琉璃蟻危害，道路、圍牆、植栽不時可見琉璃蟻大軍爬行，居民無奈琉璃蟻入侵住家、鑽入電箱設備搞破壞逐年加劇，甚至進化到會咬人，呼籲市府正視「蟲蟲危機」。市府指出，今年已加強社區防治，近日將邀園區、竹縣與苗縣府共商跨縣市琉璃蟻防治。

琉璃蟻約從7年前在高峰里現蹤，近年在新竹市有擴散跡象，包含仙宮里、高峰植物園、十八尖山、青草湖等地都有琉璃蟻；市府雖有安排琉璃蟻緊急清潔消毒作業、緊急餌站掛置等措施，但仍無法完全防堵，「重災區」高峰里對琉璃蟻更是相當頭痛。

記者隨高峰里長郭朋鑫走訪里內多處，來到高峰植物園旁、總數約300多戶的社區群，居住環境清幽，但仔細看社區周邊圍牆、樹木都見琉璃蟻成群列隊，甚至一路爬上住家外牆，也有住戶抱怨不過出門旅遊3天，回家一看，打開鞋櫃竟爬滿琉璃蟻。

「監視器已經壞掉好幾支。」社區總幹事簡勝源說，社區周邊常見螞蟻大軍，裝設的監視器也因為琉璃蟻鑽入破壞，住戶都得集資買藥來噴，希望政府要出面積極處理。

除了社區住戶不堪其擾，來到公眾使用的公園、觀景台也會碰上琉璃蟻，還有道路旁電桿附掛的中華電信網路設備，輕輕一敲就有大量琉璃蟻從箱內竄出，相當驚人。郭朋鑫說，琉璃蟻喜好溫熱環境，容易鑽入機台破壞線路，先前曾有紅綠燈因此當機。

郭朋鑫說，琉璃蟻危害一年比一年嚴重，只要住家被樹枝靠到、車子在行經路線，幾乎都會被入侵，「有縫就鑽」相當難纏，居民外出運動要自備殺蟲劑；他認為，市府應加強力道、因地制宜調整防治對策，不能單靠餌劑，要比照登革熱模式加強噴藥。

市府產發處指出，已有會同環保局、城銷處等單位加強琉璃蟻防治工作，今年6月中旬完成高峰里天尊社區蟻患區域改善措施，預留約2公尺隔離帶。由於高峰里鄰近竹科，位處縣市交界，因此今年在「園縣市共好高峰會」提案，盼跨縣市合作防治琉璃蟻。

產發處說明，琉璃蟻防治方向包含投遞大量餌劑、維持餌劑存量、制定藥劑清消期程，以及修剪樹木、清除雜物等，以減少琉璃蟻棲地與民眾接觸的管道。跨縣市合作由竹市府主導，預計11月上旬邀新竹縣、苗栗縣及竹科管理局共商琉璃蟻防治計畫。