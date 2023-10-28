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路線僅21條！民眾常等不到垃圾車 平鎮將增設新路線協助收運

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園平鎮垃圾車物現20年未增加，環抱局將在今年底增加一路線幫忙清運。圖／桃園環保局提供
桃園平鎮垃圾車物現20年未增加，環抱局將在今年底增加一路線幫忙清運。圖／桃園環保局提供

桃園平鎮近年發展，不過有民代發現20多年來，垃圾車的路線依然維持21條，為了趕準點率，清潔隊員時常搏命收垃圾，民眾追車也危險，更常常等到很晚還不能倒垃圾。桃園環保局回應，預計今年12月將再增加1條東安線，推動後再檢討清運路線，目前準點率也從年初約90 %提升至97%，鼓勵社區自備垃圾子車，減少等垃圾困境。

根據桃園戶政事務所截至今年9月底統計，平鎮共有22萬9385人，市議員舒翠玲表示，清運路線未增加，常看到清潔隊員駕駛開車分秒必爭，而站在垃圾車後的清潔隊員，則是冒著生命危險搏命收垃圾，也因為要收取的點太多，每每垃圾收取的尾段，民眾更常等到很晚。

環保局回應，平鎮夜間沿線垃圾清運路線計有21條，預計今年12月將再增加1條東安線，推動後再檢討目前清運路線，並增加日間專車收運路線，鼓勵大型社區自備垃圾子車申請加入，不必再於夜間出門等候垃圾車，達到垃圾日夜分量，車輛分流的目標。

每逢周一、四，或長假過後第一天垃圾爆量時，採取備援車輛機動接駁方式，致力提升清運效率，目前平鎮區的準點率已從年初平均不到90%，大幅提升至97%以上。

環保局表示，今年年底到明年的7月適逢欣榮焚化廠的整改，先前曾因欣榮焚化廠停爐，垃圾車延遲收運造成民怨，環保局除優化清潔車進廠相關程序，結合路線調度數據，以異車接駁的方式，維持路線清運能量，目前有達到顯著的改善，圾垃車準點率到現在已可達到近97%。

環保局說，欣榮焚化廠在年底的整改期間，垃圾的調度也已經規畫完畢，期望欣榮明年中整改結束後，嶄新的設備可以更有效率地協助處理垃圾問題。目前清潔隊員計有2751人，今年已再擴編161人，也將配合新增垃圾收運路線需求，採購及汰換車輛。

桃園平鎮垃圾車物現20年未增加，環抱局將在今年底增加一路線幫忙清運。圖／桃園環保局提供
桃園平鎮垃圾車物現20年未增加，環抱局將在今年底增加一路線幫忙清運。圖／桃園環保局提供

垃圾車 桃園

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