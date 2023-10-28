苗栗士子開中門 29名學子入文昌祠中門祭聖光耀門楣

苗栗縣政府上午在苗栗市文昌祠辦「士子開中門」活動，這項全台唯一官辦的開中門祭聖典禮，共29名取得博士學位及高考及格的士子參加，獲得從中門進文昌祠祭拜文昌帝君的殊榮，享受光耀門楣的時刻。士子開中門舉辦17屆以來，已有逾500名士子參加，凸顯苗栗客家重視文風的傳統精神。

今年參與士子開中門的苗栗優秀學子，包括鄭雅勻、黃琪棻、邱慧玲、鍾智樺、楊曼華、朱盛祺、黃湶應、黃建科、何莉玉共9名博士，另有高考及格者邱俊銘、連家勝、陳明康、楊正暉、陳映儒、江思全、謝尚芸、賴俊凱、邱子軒、張雅婷、曾采琪、曾巧寧、劉仲豪、劉謹珩、唐以芯、邱華奕 、陳詩妤、邱紹瑜、葉育伶、葉兆軒等20人。

其中，來自獅潭高考及格的連家勝還取得醫事檢驗執照，高中畢業就考上不動產經紀人執照；先通過普考再通過高考的頭份曾采琪、曾巧寧是今年的「姊妹檔」學子，苗栗市子弟賴俊凱在兩年內通過「三榜」的優異成績，包括地方特考花東區狀元、今年高考名列前茅且考上研究所。

鍾東錦感謝縣內一些開中門的士子獻身教育，如竹南鄭雅勻博士、公館何莉玉博士在大學擔任助理教授；頭份有黃琪棻老師、後龍海寶國小有楊曼華校長、三義僑成國小有邱慧玲校長。許多學子都有段刻苦求學及奮發歷程，因博士學程漫長，要兼顧工作、學業、期刊論文，朱盛祺取得博士可說披星戴月的馬拉松，黃建科走過指導教授退休及結婚、調職的人生 變化，黃湶應在經歷父母重病、辭世的歷程中拿到博士學位。

上午開中門大典先為士子披掛紅綵，象徵祝福，29名士子依序從文昌祠中門進入，依古禮以三獻禮祭拜文昌帝君。活動還規畫過狀元門、拿狀元餅、拔智慧筆的互動體驗，彰顯眾士子學業有成，服務鄉梓事事順心。