林思銘競總成立 朱立倫讚立委表現佳獲跨黨派支持
國民黨主席朱立倫今天出席新竹縣第2選區立委參選人林思銘競選總部成立大會，稱林思銘獲跨黨派支持，代表過去3年多來表現佳，盼民眾支持讓林思銘能在立法院繼續為民服務。
爭取連任的林思銘今天在竹北市舉辦競選總部成立大會，朱立倫、新竹縣長楊文科出席站台，3名前新竹縣長民進黨籍林光華、國民黨陳進興、前民進黨員范振宗也到場支持。
民進黨創黨元老、前新竹縣長林光華被媒體詢問，為何會支持林思銘。他說，從政後一直受到林姓宗親支持，也看到林思銘3年多來在立法院有好表現，認為要支持深耕新竹縣的林家子弟，讓林思銘留在立法院發揮長才。
朱立倫致詞表示，林思銘有律師專長，在立法院3年多來表現佳，為新竹縣爭取許多公共建設，今天多名前新竹縣長到場，代表林思銘受到跨黨派支持，未來4年一定會持續做出好成績。
林思銘競選總部主委楊文科表示，林思銘過去3年多為竹縣爭取許多建設經費，是新竹縣的最佳發言人，未來一定會在立法院替鄉親爭取更多福利，盼民眾支持讓林思銘連任。
林思銘表示，感恩鄉親3年多前給他機會到立法院發揮所長，未來會繼續努力爭取福利，這次總統選舉也要拜託支持侯友宜（國民黨總統參選人），同時國會立委也要過半，一起為新竹縣民打拚。
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