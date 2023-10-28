新竹市萬聖大遊行今晚登場 封街交通疏導措施一次看

迎接萬聖節，新竹市政府今晚將在市府府前廣場舉辦「風狂玩具城」萬聖節大遊行活動，遊行路線為市府周邊道路為主。竹市府交通處今天將封閉及管制部分路段，包含中正路、中山路與英明街等部分路段下午4點到晚上9點封路管制，提醒用路人注意相關交通疏導資訊。

市府交通處指出，今天下午4點到晚上9點在中正路（世界街-中央路）、中山路（大同路-中正路）、英明街（大同路-中正路）實施封路管制：

今天晚上5點到9點在中正路（中山路-東門圓環）順向二車道、東門圓環（中正路-文化街）外側二車道、文化街（東門圓環-土城橋）、府後街（土城橋-中央路）、中央路（府後街-中正路）順向二車道、東門街（民族路-東門圓環）外側一車道共6處時彈性管制車輛通行。

交通處補充，配合萬聖節活動，行經中正路、中央路及東門圓環的公車路線今天下午3點到晚上9點半配合改道行駛或暫時停靠，詳細資訊請至各客運網站查詢，市府亦請客運業者於站牌處張貼相關宣導資訊，請民眾多加留意。

屆時影響的公車客運路線有，市區公車藍線、藍15區、27路、12路、16路、10、11、11甲、20路、182、綠線、53路、52路。公路客運 5604、5801、5801A、5802、5803、5803A、5807、5807A、5823則會有部分站點不停靠。

交通處提醒用路人配合提前改道，將視遊行隊伍實施彈性交通管制，降低交通影響，也請用路人配合現場交通疏導人員、警察疏導，以確保交通順暢與人車安全。