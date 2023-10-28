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評／開放陸客自由行卻禁醫美簽證…別以國安之名 扯醫療後腿

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首日試營運湧3萬人 竹市樹林頭夜市 增設機車臨停區

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市樹林頭夜市25日試營運吸引大量民眾朝聖，業者粗估有3萬人，周邊已加設至3處機車臨停區，避免日後交通打結壅塞。圖／竹市府提供
新竹市樹林頭夜市25日試營運吸引大量民眾朝聖，業者粗估有3萬人，周邊已加設至3處機車臨停區，避免日後交通打結壅塞。圖／竹市府提供

新竹市樹林頭夜市25日試營運吸引大批民眾朝聖，業者粗估超過3萬人次。雖帶動地方繁榮，但不少人抱怨難停車，也造成當地交通壅塞；新竹市政府經過討論，決定把夜市旁的機車臨停區增加到3處，鼓勵民眾騎車或搭公車前往，不用為停車煩惱，可以逛得更盡興。

樹林頭夜市在新冠疫情期間一度歇業，前陣子傳出重新開張的消息，立刻成為新竹人熱烈討論的話題，夜市維持原本周三、周五營運模式，25日試營運當天，天色未暗就湧現人潮，美食小吃、遊樂設施加上現場表演，宛如一場專屬於新竹市人的嘉年華。

市長高虹安表示，自從疫情趨緩後，市民一直期待新竹市能有大型夜市的回歸，樹林頭夜市試營運首日人潮比原本預估多好幾倍，有攤販9點就掛出完售標誌，相信夜市回歸能刺激消費，帶動地方經濟發展。

不過，有民眾反映現場機車格不足，排隊久候造成交通壅塞；對此，新竹市產發處邀集相關局處沙盤推演，為解決民眾停車需求，拍板開放樹林頭大客車停車區、樹林頭公園入口前汽車停車區和夜市後方空地3處作為機車臨停區，也建議民眾搭乘藍15區公車至樹林頭站下車前往夜市。

夜市 新竹 疫情

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