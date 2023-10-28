全台首家合法的 新屋寵物生命紀念園區 開幕

以往寵物過世只能依環保法規當作一般廢棄物焚燒，農業部今年7月頒布審查作業要點，讓寵物生命紀念業合法化，而全台首間合法的寵物生命紀念園區昨天在桃園市新屋開幕，市長張善政也特別前往致意，認同善待寵物做法；桃園市動物保護處表示，目前還有3家業者申請中，預計設於觀音及新屋2地。

桃園市長張善政表示自己也養過幾隻毛小孩，每次跟牠們對視都覺得牠們很有靈性，然而過去沒有法規可依循，屍體必須當一般廢棄物處理，對牠們相當不尊重，現在農業部通過法規，桃園農業局也訂定自治條例規範，讓牠們得以善終，才是適切作法。

業者龔澤民表示，目前園區有環保火化爐及專業火化師、寵物專屬的納骨塔位、樹葬花葬區、無主人寵物慰靈碑區及羽化別館等設施，一條龍的服務讓主人可在園區內一次完成和寵物好好道別。

農業局長陳冠義表示，除了中央頒布要點，農業局今年8月也訂定「桃園市寵物生命紀念業管理辦法」，提供完善制度協助業者申請興辦事業，成為合法經營者；動保處長王得吉指出，目前有其他業者也在申請興辦事業，若合法業者越來越多，會召集大家討論收費事宜，訂出一個公定價格區間，大家良性競爭。