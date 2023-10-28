快訊

評／開放陸客自由行卻禁醫美簽證…別以國安之名 扯醫療後腿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台首家合法的 新屋寵物生命紀念園區 開幕

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園市新屋寵物生命紀念園區昨天開幕，讓毛小孩也能善終。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋寵物生命紀念園區昨天開幕，讓毛小孩也能善終。記者翁唯真／攝影

以往寵物過世只能依環保法規當作一般廢棄物焚燒，農業部今年7月頒布審查作業要點，讓寵物生命紀念業合法化，而全台首間合法的寵物生命紀念園區昨天在桃園市新屋開幕，市長張善政也特別前往致意，認同善待寵物做法；桃園市動物保護處表示，目前還有3家業者申請中，預計設於觀音及新屋2地。

桃園市長張善政表示自己也養過幾隻毛小孩，每次跟牠們對視都覺得牠們很有靈性，然而過去沒有法規可依循，屍體必須當一般廢棄物處理，對牠們相當不尊重，現在農業部通過法規，桃園農業局也訂定自治條例規範，讓牠們得以善終，才是適切作法。

業者龔澤民表示，目前園區有環保火化爐及專業火化師、寵物專屬的納骨塔位、樹葬花葬區、無主人寵物慰靈碑區及羽化別館等設施，一條龍的服務讓主人可在園區內一次完成和寵物好好道別。

農業局長陳冠義表示，除了中央頒布要點，農業局今年8月也訂定「桃園市寵物生命紀念業管理辦法」，提供完善制度協助業者申請興辦事業，成為合法經營者；動保處長王得吉指出，目前有其他業者也在申請興辦事業，若合法業者越來越多，會召集大家討論收費事宜，訂出一個公定價格區間，大家良性競爭。

寵物

延伸閱讀

全台首間合法寵物生命紀念園區開幕 設點桃園新屋

桃園捷運潛盾創3紀錄 張善政：拚大廟到藝文117年通車

3家SRF廠進桃科惹民怨 綠委反擊：張善政無具體作為

桃園今年前3季企業投資破千億 張善政拚效率持續突破

相關新聞

桃捷綠線趕工 拚G08-G32站2028通車

桃園捷運綠線工程進行中，桃園區中正路地下軌道受限道路環境因素，工程難度較高，市長張善政昨天到廟宇祈求施工順利，也到工地視...

桃擴大婦女心理諮商補助對象

桃園市政府照顧婦女族群，今年5月推出產後憂鬱心理諮商計畫，內容包括產後婦女的憂鬱評估、產後6個月內婦女及配偶心理諮商費用...

醫事C巷弄長照站 公館五谷老學堂揭牌 深入社區

苗栗縣公館鄉昨天成立「五谷老學堂」醫事C巷弄長照站，讓公館鄉達成中央3村1據點目標，縣長鍾東錦及鄉長何在鑫等人前往揭牌，...

首日試營運湧3萬人 竹市樹林頭夜市 增設機車臨停區

新竹市樹林頭夜市25日試營運吸引大批民眾朝聖，業者粗估超過3萬人次。雖帶動地方繁榮，但不少人抱怨難停車，也造成當地交通壅...

全台首家合法的 新屋寵物生命紀念園區 開幕

以往寵物過世只能依環保法規當作一般廢棄物焚燒，農業部今年7月頒布審查作業要點，讓寵物生命紀念業合法化，而全台首間合法的寵...

桃市府照顧婦女族群 編3千5百萬元擴大心理諮商補助對象

桃園市政府照顧婦女族群，今年5月推出產後憂鬱心理諮商計畫，內容包括產後婦女的憂鬱評估、產後6個月內婦女及配偶心理諮商費用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。