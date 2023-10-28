醫事C巷弄長照站 公館五谷老學堂揭牌 深入社區

苗栗縣公館鄉昨天成立「五谷老學堂」醫事C巷弄長照站，讓公館鄉達成中央3村1據點目標，縣長鍾東錦及鄉長何在鑫等人前往揭牌，鼓勵長輩作伙來，為生命注入新活力。

苗栗縣長期照顧管理中心指出，根據內政部統計資料，公館鄉3.1萬人口有20.37%是65歲以上長者，屬世界衛生組織「超高齡社會」範疇。為延緩長者失能、縮短照護及臥床時間，縣府配合中央推動長照2.0計畫，積極建立以社區為基礎的照服體系。

長照中心主任王寶慈指出，醫事C巷弄長照站由醫事人員設立，除了連結社區資源，更能有效整合營養、復健、藥師等醫事服務，提供長輩更多元、整體性照顧。

縣長鍾東錦與鄉長何在鑫等人昨天前往揭牌，站內長輩眾多，還有年逾九旬長者跟著大家一起做操、畫畫紓壓。

「五谷老學堂」由永忻物理治療所物理治療師劉至誠設置，每周一至五，上午9點至下午3點半開辦，安排量血壓、體溫，並規畫健康促進、預防失能、影片欣賞、卡拉OK、桌遊等課程和活動。他表示，政府鼓勵醫事單位成立長照站，他們評估縣內部分資源不足的村里，配合縣府來布建，希望能深入社區提供服務並造福地方。