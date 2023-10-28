桃捷綠線趕工 拚G08-G32站2028通車

桃園捷運綠線工程進行中，桃園區中正路地下軌道受限道路環境因素，工程難度較高，市長張善政昨天到廟宇祈求施工順利，也到工地視察進度，要求施工單位加緊腳步，力拚2028年G32站能通車到G08站；對於張善政的要求，地方樂觀其成，盼綠線串聯藝文園區與舊永和市場商圈，帶動在地繁榮。

捷工局長劉慶豐指出，捷運綠線因中正路僅15公尺寬，道路兩側店面住宅林立，軌道若採一左一右的橫向設計，施工期間的震動恐會影響民眾生活，為解決這個問題，軌道採一上一下的縱向設計，盡量將影響減到最低，稱為「疊式潛盾工法」。

張善政昨到「大廟」景福宮祈求綠線工程順利，同時也到附近G08站緊盯工程進度，繼8月要求G11站到G32站2026年通車後，再提G08站到G10站2028年通車銜接G11站目標。他強調，市府會全力協助施工團隊達標，期待工程如期如質完工。

對於綠線拚2028年G08站通車到G32站，中正路沿線商家樂見，直說過去幾年捷運工程施作有圍欄遮蔽，生意掉了一半，不少人賠光老本，只能忍痛結束營業，現在還有不少店面掛租，期待通車後的人潮。

國民黨市議員林政賢表示，張善政所提要求其實有難度，工程人員肯定有壓力，而施工肯定會對周邊交通和店家生意造成影響，市府要滾動檢討；民進黨市議員黃家齊說，捷運綠線早在前市長鄭文燦任內就動工，目前G08站到G32站都按進度走，顧好施工品質才是重點。

捷工局表示，雖然綜合規畫沒有評估分段的運量，不過無論2026年或2028年的通車目標，預估經濟效益都有倍數成長。而且綠線不僅串聯藝文園區與舊永和市場商圈，G13以北的蘆竹高架路段也行經航空城開發區，加上綠線有銜接機捷，未來國外旅客搭捷運就能進桃園市區，相信繁榮遠景可期。