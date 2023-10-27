苗栗公館「五谷老學堂」醫事C巷弄長照站揭牌 深人社區服務

苗栗縣公館鄉上午成立「五谷老學堂」醫事C巷弄長照站，這是鄉內第7處巷弄長照站據點，全鄉布建率已達中央3村里1據點的目標。

苗栗縣長期照顧管理中心指出，內政部人口統計至今年9月，公館鄉人口3萬1327人，其中65歲以上人口6384人，占鄉內人口20.37%，成為全縣第12個65歲以上人口超過20%的鄉鎮市，達到世界衛生組織「超高齡社會」標準。

長照中心表示，為延緩長者失能、縮短照護及臥床時間，縣府配合中央推動長照2.0計畫，積極建立以社區為基礎的社區整體照顧服務體系，目前全縣已成立145處巷弄長照站據點，其中94處由社區關懷據點設置、17處文化健康站，另有34處是由醫事機構設置的「醫事C巷弄長照站據點」。

長照中心主任王寶慈指出，醫事C巷弄長照站由醫事人員設立，除了連結社區資源，更能有效整合營養、復健、藥師等醫事服務，提供長輩更多元、整體性照顧；「五谷老學堂」由永忻物理治療所物理治療師劉至誠設置，每周一至五，上午9點至下午3點半開辦，安排量血壓、體溫，並規畫健康促進、預防失能、影片欣賞、卡拉OK、桌遊等課程和活動。

上午揭牌儀式，縣長鍾東錦及鄉長何在鑫及議員、村長、代表多人與會，站內的老人家都有自己的專屬名牌，有的騎腳踏 車、機車，或走路前來，其中還有年逾九旬的長者，他們每天到據點做健身操、塗繪舒壓的禪繞畫，讓老寶貝如同成了 「大畫家」，長者也一起共餐，為生命注入新活力。

何至誠表示，政府鼓勵醫事單位成立長照站，他們評估縣內部分資源不足的村里，配合縣府來布建，希望能深入社區提供服務並造福地方。