火影忍者系列活動將於11月石門水庫登場 動漫迷別錯過

桃園觀光旅遊局為推廣大溪、龍潭、石門旅遊廊帶，將於今年11月於石門水庫風景區舉辦火影忍者修煉嘉年華系列活動，11月5日的路跑活動過去這次更直接釋出8000個免費名額，並設200組全齡組，讓參加者可獲得火影忍者相關的限量銀齡紀念禮，活動現正報名中，11月4至12日也有系列活動讓民眾參與。

火影忍者修煉嘉年華系列活動今舉行記者會，觀旅局長周柏吟表示，今年首度結合知名動漫「火影忍者」於石門水庫風景區舉辦活動，更直接釋出8000個路跑名額讓民眾免費參加。

周柏吟說，這次更特別設計全齡組，鼓勵大家邀請長輩們一起組隊參加，還有另外2組需繳費參加組別，完賽後可獲火影忍者周邊好禮，現正報名中。

除了路跑外，嘉年華期間還有各式體驗活動，如11月4日集結cosplay同好的「忍者大聚會」、11月11日演奏跨世代經典動漫歌曲的「動漫全齡音樂會」、11月12日親子同行的「忍者訓練營」等眾多活動。

現場還有美食市集、忍術遊戲攤位、打卡點可收集木葉村家徽印章等，及獨家設計結合在地風景的「火影忍者大型打卡造景」，重現火影岩、超大型九尾、影分身之術等經典場面，帶領遊客們跟著忍者的腳步一同探訪石門水庫園區。

觀旅局說，這次活動也串連周邊店家及旅宿業者，多達20家活魚餐廳有折扣優惠或餐點招待、知名伴手禮名店手信霧隱城假日有專車接送至活動會場、旅宿業者含得獎的桃園好棧有入住折扣或餐點招待、活動期間石門水庫遊艇票券折扣等，提供優惠給來參加活動的遊客。11月4至30日夜晚還能到大溪慈湖欣賞重新開園後的燈光水舞，一起順遊旅遊廊帶。