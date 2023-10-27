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中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

全台首間合法寵物生命紀念園區開幕 設點桃園新屋

中央社／ 桃園27日電

桃園市政府輔導業者在新屋區成立全台首間合法寵物生命紀念園區「幸福美地」，今天開幕。桃園市長張善政表示，後續還有3至4間業者正在申請興辦設施，未來可望提供更多服務。

農業部今年7月頒布「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」，桃園市政府動物保護處也在今年8月公布施行「桃園市寵物生命紀念業管理辦法」，且輔導業者在新屋區成立全台首間合法寵物生命紀念園區。

張善政今天出席「桃園巿幸福美地寵物生命紀念園區開幕典禮」時表示，後續還有3至4間業者正在申請，期盼合法寵物生命園區提供的服務及設施，讓毛小孩臨終後能得到適當安置，同時推廣愛護動物及尊重生命觀念。

桃園市政府農業局長陳冠義表示，「桃園巿幸福美地寵物生命紀念園區」是目前全台唯一合法的寵物生命紀念園區，提供火化、塔位、紀念品製作及樹葬等服務，讓毛小孩的最後旅程也能得到妥善安排。

陳冠義也說，後續將有3至4家民間業者申請興辦寵物生命紀念設施，在農業部同意申請後，市府將進行審查並輔導合法經營業者，未來可望提供臨終規畫、火化及追思的一條龍服務。

寵物 桃園

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