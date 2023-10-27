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苗栗之光！棗莊膳坊「梅干扣肉」入選500盤美食大選
今年第三屆500盤美食大獎，苗栗縣公館鄉棗莊古藝庭園餐坊以「梅干扣肉」菜色獲選，這道菜是道地客家料理，融入公館紅棗特色，獲得財經新聞工作者謝金河的青睞推荐入選，棗莊開設20年，是縣內著名庭園餐廳，縣長鍾東錦今天特別前往店家頒發「苗栗之光」的中堂恭賀店家獲此殊榮。
苗栗縣文化觀光局指出，由50位評審500道菜而集結的500盤美食大選今年邁入第三屆，在現今觀光產業中，美食絕對是個非常重要的觀光元素，現代人出遊喜好嘗遍美食，手機查詢都以美食優先，棗莊古藝庭園膳坊的「梅干扣肉」入選500盤美食大選，歡迎遊客前來開啟一趟苗栗美食之旅 。
棗莊古藝庭園膳坊董事長陳志明表示，2003年他和一群志同道合的朋友商議成立一個古物陳列館，把四十、五十年代的古物提供展示與解說，希望讓年輕的一代能知道先人的智慧，但因沒有穩定收入，難以持久，才會兼做客家餐與創意紅棗料理，也是全台第一間以紅棗為主題的美食餐廳。
他表示，梅干扣肉一直是店內的招牌菜色，梅干菜更是公館的在地客家食材，店內的梅干扣肉選用溫體豬肉，前兩天就要準備好入鍋去腥，炸過後再切片滷汁，搭紅棗等調味封存，上菜前蒸熱供消費者享用；推荐人謝金河隨團到棗莊用餐時，店內並不知情。
鍾東錦上午由文觀局長林彥甫及地方各界到棗莊祝賀，一行並以紅棗饅頭包夾梅干扣肉品嘗這道獲獎美食。鍾東錦表示，苗栗是傳統客家大縣，獲選的梅干扣肉更是一道具代表性的客家菜，觀光結合美食是目前旅遊的新趨勢，來苗栗除了看山看海，還有許多隱藏版的美食等著大家來品嘗，由美食開始帶動縣內整體觀光發展。
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