快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

竹北縣治一期路燈全面汰換 換LED改善照明更安全

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北市長鄭朝方檢視新路燈，目標全市路燈逐年更新，改採LED節能路燈及螺栓式燈桿。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方檢視新路燈，目標全市路燈逐年更新，改採LED節能路燈及螺栓式燈桿。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市縣治一期完工30年，因是縣政府所在地，已成為新竹重要行政中心，不過部分路燈仍使用傳統鈉氣燈，竹北市公所今年展開全面汰換，採用更節能的LED路燈，不僅省下電費，還能提升照明保障用路人安全，未來還將持續更新縣治二期、三期及高鐵特區路燈。

市公所表示，此次更新工程為自籌750萬元經費作業，主要考量縣治一期的路燈套筒式鐵桿已年久老化，加上老舊路燈多集中縣治一期各路段，已出現生鏽及腐蝕情況，因此為了民眾安全，更新路燈套筒式鐵桿，同時一併將傳統鈉氣燈汰換為LED節能路燈。

市公所指出，高壓鈉氣燈改為LED燈，不僅讓光線清晰、地面照度分布均勻、使用壽命長，耗電耗能使用相較傳統鈉氣燈更至少減少30%，電費及用電量將可大幅降低，而螺栓式燈桿的設置，有利於後續維護管理，且具有更佳的鏽蝕辨識性，整體提升基礎建設及公共安全品質。

竹北市長鄭朝方表示，竹北是重要都會城市，目前僅餘部分路段仍使用傳統鈉氣路燈，市公所會持續逐步更新為最新的LED路燈，同時市公所著重路平，已接續完成全市各區30條道路刨鋪改善，以及西區崇義、大義、尚義等3里8 條道路改善工程，後續仍會逐年更新。

市公所說明，此次更新工程範圍主要為市區重要道路為優先，集中縣治一期範圍，包含光明六路、縣政二路、光明九路、縣政九路及其他零星路段，後續會再往外周邊路段實施路燈更新，目標全市改採LED節能路燈及螺栓式燈桿。

竹北市長鄭朝方檢視新路燈，目標全市路燈逐年更新，改採LED節能路燈及螺栓式燈桿。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方檢視新路燈，目標全市路燈逐年更新，改採LED節能路燈及螺栓式燈桿。圖／竹北市公所提供

新竹

延伸閱讀

疊在一起了⋯竹北街頭上演玩命關頭 2車駕駛都受傷

螃蟹季擠滿大量遊客空間不敷使用 龜吼市集重建工程明年9月完工

新竹只有房價能跟台北比 王婉諭嘆建築公安不嚴釀天坑

台大不設附中 竹縣家長協會：看不到善意

相關新聞

桃捷綠線趕工 拚G08-G32站2028通車

桃園捷運綠線工程進行中，桃園區中正路地下軌道受限道路環境因素，工程難度較高，市長張善政昨天到廟宇祈求施工順利，也到工地視...

桃擴大婦女心理諮商補助對象

桃園市政府照顧婦女族群，今年5月推出產後憂鬱心理諮商計畫，內容包括產後婦女的憂鬱評估、產後6個月內婦女及配偶心理諮商費用...

醫事C巷弄長照站 公館五谷老學堂揭牌 深入社區

苗栗縣公館鄉昨天成立「五谷老學堂」醫事C巷弄長照站，讓公館鄉達成中央3村1據點目標，縣長鍾東錦及鄉長何在鑫等人前往揭牌，...

首日試營運湧3萬人 竹市樹林頭夜市 增設機車臨停區

新竹市樹林頭夜市25日試營運吸引大批民眾朝聖，業者粗估超過3萬人次。雖帶動地方繁榮，但不少人抱怨難停車，也造成當地交通壅...

全台首家合法的 新屋寵物生命紀念園區 開幕

以往寵物過世只能依環保法規當作一般廢棄物焚燒，農業部今年7月頒布審查作業要點，讓寵物生命紀念業合法化，而全台首間合法的寵...

桃市府照顧婦女族群 編3千5百萬元擴大心理諮商補助對象

桃園市政府照顧婦女族群，今年5月推出產後憂鬱心理諮商計畫，內容包括產後婦女的憂鬱評估、產後6個月內婦女及配偶心理諮商費用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。