竹北縣治一期路燈全面汰換 換LED改善照明更安全

新竹縣竹北市縣治一期完工30年，因是縣政府所在地，已成為新竹重要行政中心，不過部分路燈仍使用傳統鈉氣燈，竹北市公所今年展開全面汰換，採用更節能的LED路燈，不僅省下電費，還能提升照明保障用路人安全，未來還將持續更新縣治二期、三期及高鐵特區路燈。

市公所表示，此次更新工程為自籌750萬元經費作業，主要考量縣治一期的路燈套筒式鐵桿已年久老化，加上老舊路燈多集中縣治一期各路段，已出現生鏽及腐蝕情況，因此為了民眾安全，更新路燈套筒式鐵桿，同時一併將傳統鈉氣燈汰換為LED節能路燈。

市公所指出，高壓鈉氣燈改為LED燈，不僅讓光線清晰、地面照度分布均勻、使用壽命長，耗電耗能使用相較傳統鈉氣燈更至少減少30%，電費及用電量將可大幅降低，而螺栓式燈桿的設置，有利於後續維護管理，且具有更佳的鏽蝕辨識性，整體提升基礎建設及公共安全品質。

竹北市長鄭朝方表示，竹北是重要都會城市，目前僅餘部分路段仍使用傳統鈉氣路燈，市公所會持續逐步更新為最新的LED路燈，同時市公所著重路平，已接續完成全市各區30條道路刨鋪改善，以及西區崇義、大義、尚義等3里8 條道路改善工程，後續仍會逐年更新。