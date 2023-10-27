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中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

竹縣竹東鎮世界街等路段 10/28停水9小時

中央社／ 新竹縣27日電

台水公司第三區管理處今天表示，為配合台電公司更換開關設備，竹東鎮世界街等部分路段明天上午11時至晚上8時共停水9小時，影響用戶約1609戶，請民眾留意提早儲水備用。

台水公司第三區管理處今天發布新聞資料指出，停水區域包含世界街、公園路、康莊街、環山路等，停水時間是明天上午11時至晚上8時，共計9小時停水（含復水時間）。

三區處表示，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

三區處說，上列受到影響地區用戶應提早儲水備用，並配合節約用水；此外若遇雨天或特殊原因無法施工時另擇期辦理。

停水

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