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明晚萬聖遊行傳有政治陳抗 高虹安：家長蠻生氣的

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今年以「風狂玩具城」為主題舉辦萬聖節系列活動，28日晚上則迎來重頭戲萬聖節大遊行。本報資料照
新竹市政府今年以「風狂玩具城」為主題舉辦萬聖節系列活動，28日晚上則迎來重頭戲萬聖節大遊行。本報資料照

近日有網路粉專打造「新政治提款機」嘲諷新竹市長高虹安，預告28日將現身竹市府舉辦的萬聖節大遊行，還傳出集結陳抗。高虹安今天受訪強調，政治歸政治，不少家長都對可能有相關行動蠻生氣的，市府會以保護孩子、維護參與活動權益者為原則。

高虹安今天出席公開行程，會後被問到明晚萬聖節大遊行活動若有出現相關裝扮，是否真的有驅離或拖吊等指令？她表示，自己從沒下過這樣指示，不知怎麼來的？但確實有接到大量地方家長、幼教單位老師，說有在網路看到特定政黨傾向人士，開始集結可能想要萬聖節孩童遊行當天來陳情抗議。

高虹安表示，有接到這樣檢舉、情資，警察局自然會將聚會遊行可能發生的陳抗，有所因應準備，他認為相關陳抗，每個縣市都有因應機制與措施，都依法與程序處理。

「但有兩個事情，我比較不能理解。」高虹安說，一般人民或團體陳抗通常都會來向市府申請集會遊行，擁有其陳抗場地與合理政治訴求展現，且通常陳抗比較不會選在孩子的萬聖節。

高虹安也提到，萬聖節系列活動在市府一樓安排展覽，昨天傍晚不少親子提早來排隊參加看展，自己也互動發送小禮物給孩子；孩子都期待遊行、努力準備裝扮、上街發糖果，希望政治不要沾染萬聖節遊行，「真的不要反而適得其反，這樣不太聰明」，並強調市府會以保護孩子、參與家長與民眾安全，以不要影響相關人權益為處理原則。

陳抗 高虹安 萬聖節 集會遊行 幼教 親子

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