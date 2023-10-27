桃園捷運潛盾創3紀錄 張善政：拚大廟到藝文117年通車

桃園市捷運綠線工程桃園區路段（中正路地下化）疊式潛盾工程已經從中正、慈文路口往南景福宮、台鐵桃園站發進，市長張善政今天和市府團隊、立委萬美玲、議員到大廟景福宮祈福，並要求117年底捷運G08站（永和市場，近景福宮）以北到G10站藝文園區能通車。

張善政今年8月29日到蘆竹區中正北路了解地下化工程和進度時，就要求捷工局115年底把原訂G13站往北到G32站接機捷A11坑口站通車的期程，一併拚G10站藝文園區以北也能通車，這樣才能大幅提高捷運的運輸效益，今天再要求117年G08永和市場站以北也要通車，等於把通車期程從藝文園區再往南延伸到商業活動頻繁的舊城區，往南再下一站G07就是台鐵桃園站（鐵路地下化）3鐵共構。

捷運綠線第3工務所主任黃翔懋簡報時，說明綠線中正路舊城區的潛盾工程從桃園火車站到慈文路段2.6公里，路幅只有15公尺寬兩邊站店大樓林立，屬於精華區，除了採用先進疊式潛盾機施工，也創下國內3項工程紀錄：

一、全國最大潛盾機，從藝文特區往桃園車站發進時，在15公尺寬的中正路下方由水平鑽掘旋轉成上下立體疊式配置，採用國內最大的捷運潛盾機，直徑達8.38公尺開挖隧道，隧道內可一併設置捷運車輛、消防及逃生空間，解決這種工法衍生的逃生空間問題。

二、疊式潛盾工法也首創捷運分離式月台，黃翔懋說，這段路線桃園夜市（G09站）及舊永和市場（G08站），同樣因路幅問題無法在道路下方設置車站，必須在道路旁設車站，再利用聯通道將車站與隧道連接，於是出現國內首創的分離式月台，這樣的工法和車站設計，除能克服路窄的困境，也有效降低對民房及交通的影響。

三、最深開挖車站，黃翔懋指出，因為潛盾到達桃園車站（G07 站）時，採鐵路在上捷運在下的垂直配置，再加上兩台潛盾機直徑為8.38公尺，又是立體上下疊式，桃園共構站須設置在地下5層樓，整體開挖深度是國內最深，達40公尺，因此，最大潛盾機、首創分離式月台及開挖最深車站都是國內捷運工程3項第1。