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竹市樹林頭夜市首日試營運湧3萬人 這3處設機車臨停區

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市樹林頭夜市重啟前晚（25日）試營運首日吸引大量人潮朝聖，預估湧入3萬人逛夜市。圖／竹市府提供
新竹市樹林頭夜市重啟前晚（25日）試營運首日吸引大量人潮朝聖，預估湧入3萬人逛夜市。圖／竹市府提供

新竹市樹林頭夜市重啟前晚（25日）試營運首日吸引大量人潮朝聖，現場人山人海預估湧入3萬人逛夜市。也因為人潮過多，當地交通壅塞，不少民眾抱怨「機車無處停」，市府經首日試營運壓力測試，討論在夜市旁增加機車臨停區共3處，鼓勵民眾騎車或搭公車前往，讓逛夜市逛得更盡興。

前晚樹林頭夜市重新開張，本周三、五試營運，立刻成為新竹人熱烈討論話題，不少民眾趁天都還未暗就搶先來「迺夜市」。現場規畫上百攤美食小吃、遊戲攤、手作小物等外，也有表演團體現場演出，宛若一場專屬新竹市人的嘉年華，人氣爆棚。

市長高虹安表示，自從疫情趨緩後，市民一直期待新竹市能有大型夜市的回歸，樹林頭夜市試營運首日人潮比原本預估的數量多出好幾倍；還有攤商因為生意太好、準備食材不足，不到晚上9點就掛出「已售完」的公告，她相信夜市回歸，可有效刺激消費帶動地方經濟發展。

產發處表示，樹林頭夜市重啟邀來著名的造型餐車進駐，這次也擴大經營範圍，以文創市集串連延伸至樹林頭公園的表演舞台區，可至公園休憩欣賞在地社團表演；附近居民陳小姐興奮地說，重啟後的樹林頭夜市攤販數量比以前更多、種類也更多元，很開心能就近逛夜市。

市府表示，樹林頭夜市之後固定為周三、五營運，11月1日將正式開幕，在重啟營運前，產發處密集邀集相關局處沙盤推演、透過試營運收集回饋意見；今晚第二次試營運，將加派義交和服務人員，並在周邊重要路口設置改道牌面，提醒通過性車流提早改道。

為了解決眾多逛夜市民眾停機車需求，市府拍板將樹林頭大客車停車區、樹林頭公園入口前汽車停車區、夜市後方空地等3處作為臨時機車停車區。

由於樹林頭夜市周邊無大型公有汽車停車場，周邊路邊汽車停車格有限，市府提醒民眾，為了節省寶貴時間，建議搭乘大眾運輸工具（藍15區公車至樹林頭站下車）或騎乘機車前往夜市，並請依照現場工作人員引導停放。

新竹市樹林頭夜市重啟前晚（25日）試營運首日吸引大量人潮朝聖，預估湧入3萬人逛夜市。圖／竹市府提供
新竹市樹林頭夜市重啟前晚（25日）試營運首日吸引大量人潮朝聖，預估湧入3萬人逛夜市。圖／竹市府提供
新竹市樹林頭夜市重啟前晚（25日）試營運首日吸引大量人潮朝聖，預估湧入3萬人逛夜市。圖／竹市府提供
新竹市樹林頭夜市重啟前晚（25日）試營運首日吸引大量人潮朝聖，預估湧入3萬人逛夜市。圖／竹市府提供
新竹市樹林頭夜市重啟人氣旺，市府規畫機車臨停區。圖／竹市府提供
新竹市樹林頭夜市重啟人氣旺，市府規畫機車臨停區。圖／竹市府提供
新竹市樹林頭夜市重啟前晚（25日）試營運首日吸引大量人潮朝聖，預估湧入3萬人逛夜市。圖／竹市府提供
新竹市樹林頭夜市重啟前晚（25日）試營運首日吸引大量人潮朝聖，預估湧入3萬人逛夜市。圖／竹市府提供

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