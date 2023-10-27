藍營砲轟帶頭 黃世杰反批張善政無作為

SRF發電廠將進駐桃科引爆爭議，桃園市議會國民黨團昨喊話經濟部長王美花別甩鍋地方，還點名在地民進黨立委黃世杰未盡保護觀音市民責任，甚至帶頭強渡關山，應退選立委。黃則反嗆，廠商入園許可是向桃市府申請，市府至今沒具體作為，喊話市長張善政撤銷3家廠商入園許可。

桃市府表示，既然經濟部長王美花已表示尊重地方，黃世杰也說「若需經濟部協助，會要求經濟部配合辦理」，解鈴還須繫鈴人，就請黃委員說到做到，盡速協調經濟部配合辦理撤銷推薦入園和同意發電設備備案公文，讓桃園市府回歸原本桃科園區土地使用管理標準，據以撤銷入園許可。

黃世杰表示，SRF發電廠產生爭議以來，他和觀音居民站在一起，在立法院總質詢中要求經濟部表態，並要求中央部會官員下鄉直接面對民眾說明，反觀張善政不但在議會質詢時沉默以對，也未見市府拿出任何具體作為，國民黨記者會無疑是在轉移焦點，替解決不了問題的張善政開脫。

黃世杰說，桃科是由桃園市政府主管，產業園區聯合服務中心主任由市政府指派，廠商入園許可也是向市府申請。如果國民黨認為前市長鄭文燦有權有責，現在掌握權力的張善政就該明確做出決策，若需要經濟部協助，他也會要求經濟部配合辦理。

黃世杰說，這段時間以來，市府把廠商推出來開說明會，不敢派有決策權的官員出席，反而透過議會黨團甩鍋經濟部，市府卻躲起來不表明立場，身為主管機關不發動撤銷入園許可的行政程序，就是打假球。黃還反批國民黨選舉操作斧鑿甚深，沒打算解決觀音人的問題。

黃世杰批評市府迄今不曾回應，是逃避政治責任，並喊話張善政立即拿出具體作為，撤銷3家廠商入園許可，他會要求經濟部配合地方決定，維護觀音人的權益。