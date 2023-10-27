3家SRF電廠入桃科 觀音人：滾出去

3家固體再生燃料（SRF）發電廠將進駐桃園科技工業園區，引爆觀音居民強烈反彈，昨晚說明會上砲聲隆隆。中央和地方則是各說各話，經濟部次長曾文生說，若桃園市政府覺得進駐不當，可以否決；市府則主張，經濟部須先撤銷推薦入園、同意發電設備備案公文，切勿本末倒置。

「3家SRF電廠都丟到大潭里合理嗎？」昨晚「SRF電廠進駐桃科爭議地方說明會」上，大潭里長彭明聰抨擊政府很可惡，直言中央和市府都是共犯，「大潭里民是呆子嗎？還是有什麼原罪？」他對市府政務官不敢踏進大潭里表示徹底失望，全區環評更成設廠的護身符，他高喊「SRF電廠滾出去」，現場里民也高分貝回應。

立委黃世杰說，觀音工業區、桃科工廠多，大家希望不要再增加煙囪，民意已很清楚，他當場問「大家是不是都希望都撤銷（SRF廠）？」民眾也大喊「對」。

曾文生說，經濟部推薦函沒強制力，當初考慮可納管廢棄物又能有效利用熱質，才會推薦，如地方政府覺得不當可以否決，經濟部沒權力凌駕地方政府的處置權。

經發局專委簡偉崙說，希望兩周內和經濟部開會，允諾公布會議結論，這段期間不會再核發電廠任何許可。

桃園市議會國民黨團昨上午也開記者會，反對3家SRF廠入駐桃科。議員吳進昌說，經濟部枉顧市府2018年就陸續否決SRF廠入桃科申請，卻以國家重大能源政策為由，2020年12月一場簡單會議，就要求桃市府接受經濟部用專案、推薦方式同意業者申請，最後一家設廠許可竟是鄭文燦卸任市長前兩天同意，完全不顧行政倫理留給新市府審查。

議員黃敬平則質疑是誰在幕後主導，除點名美國在台協會、民進黨大老級立委疑有介入，當地立委黃世杰未盡保護觀音市民責任，甚至帶頭強渡關山，應要退選，並要求市府拒發給廠商廢棄物處理許可證。

對於經濟部長王美花稱設廠尊重地方政府決定，市議員涂權吉抨擊「完全是甩鍋」。

桃市府指出，當初是經濟部召集開會，決議由經濟部推薦與地方政府專案核准模式入園，前市府既然配合用專案核准，就需經濟部先從源頭撤銷推薦，才能徹底解決問題。