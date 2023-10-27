五峰甜柿明後天促銷 盼打開銷路

新竹縣五峰鄉種植甜柿頗負盛名，近年接連遭遇農損、猴害又遇疫情人力短缺，不少柿園棄耕，今年還有風災，產量預估減半，僅剩6萬公斤，公所盼藉青農回鄉、舉辦展銷活動打開銷路，提高五峰甜柿產業價值。

五峰甜柿生長在海拔約1000公尺山區，日夜溫差大，孕育甜蜜滋味，最鼎盛時期種植面積達80公頃，年產量逾50萬公斤，目前僅剩約40公頃，年產量萎縮盛13萬公斤，但今年收成季前又遭遇颱風來襲，落葉、落果嚴重，產量預估打對折剩6萬公斤，不少柿農苦不堪言，本地價格也飆漲。

五峰鄉長秋維書表示，甜柿是五峰重要經濟作物，但產量年年下跌，農民生計堪慮，桃山村影響最鉅，僅剩大隘村較穩定，公所配合縣府輔導少數高齡柿農降低農損，如加裝電圍網防止猴害，並研擬成立工作坊吸引青農返鄉，填補人力。

秋維書說，為恢復榮景，10月28日及29日在清泉頭目廣場舉辦五峰甜柿節展售會，11月4日及5日移師竹北市新瓦屋客家文化保存區，希望更多民眾品嘗最富秋意又清脆的五峰好滋味。