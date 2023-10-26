桃園觀音區反SRF電廠有譜？經濟部與桃市府允研議撤許可

桃園市觀音區民反對3家能源公司到大潭里桃園科技園區蓋SRF（固態燃料棒）發電廠，並醞釀11月到經濟部抗議，立法委員黃世杰今晚邀集經濟部、環境部官員的電廠所在地大潭里舉辦「SRF電廠進駐桃科爭議地方說明會」。

經濟部曾文生次長回應地方疑慮時指出，經濟部的推薦函沒有強制力，當初考慮到廢棄物納管又可以有效利用熱質，所以才會推薦3家電廠進桃科，如果地方政府覺得不當可以否決，經濟部沒有任何權力凌駕地方政府的處置權；曾文生保證只要桃園市府來文訂出開會討論SRF電廠後續處置時間，經濟部就會參加。

經發局專委簡偉崙表示，既然經濟部對推薦函有上述的解釋，會再和經濟部討論回應民眾期待。還有，經發局這段期間不會再核發電廠任何許可。

立委黃世杰說，觀音工業區、桃科工廠多，大家希望不要再增加煙囪，民意已經很清楚，他問會場民眾「大家是不是都希望都撤銷（SRF發電廠）」，民眾回答「對」，黃世杰強調解決問題最重要，不要用選舉操作，他會要求最後就是經濟部和桃園市政府撤銷入園（廠）許可。

黃世杰並當場要求，經濟部和經發局一個月內盡速開會，會議內容和結論內容必需發文大潭里與觀音區公所讓地方知道結果。經發局估計兩周內可以邀請經濟部開會，並允諾公布會議結論。

市議員吳進昌、許更生強調，冤有頭債有主，3家SRF發電廠有一家確實是受到外交壓力，經濟部特許後前市府才會核准，後面接著又許可兩家設廠，他們和涂權吉議員要求經濟部先撤回推薦入園、發電設備許可，議員們再要市政府撤照，連建照也撤照，如果讓市政府先撤照，一方面沒有充足的理由，而且有可能面臨巨額國賠。

今晚的說明會經濟部、環境部、桃園市政府經發局、環保局都派員出席。中央官員有經濟部次長曾文生、產業發展署長連錦漳、能源署副署長吳志偉、環境部次長沈志修、資源循環署副署長林健三；桃園市政府派經發局專委簡偉崙、環保局副局長出席。

說明會現場民眾發言踴躍，觀音里長葉澄淼里長表示，當初桃科來很高興，但是來的都是汙染的發電業、焚化爐，欺負觀音人，要不是新科議員吳進昌、許更生揭發，大家都不知道有這3家SRF電廠進桃科。

黃姓婦人強調，兩位孩子都在大潭里買房，官員不要再推市府或經濟部的責任，誰打的結誰去解。也有人發言說，剛才經濟部次長說地方政府可以決定撤銷設廠許可，這樣說來前市府同意業者進桃科時，當時的經發局長郭裕信就是觀音人為什麼沒擋？也枉費觀音選舉時那麼支持民進黨。

一位保生里民說，觀音有太多發電廠，別人不要的都到這裡，觀音區民變成二等市民，大家歡迎台積電來設廠。