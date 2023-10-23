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圖書館營運奪全縣特優 苗栗市長：打造市民書房

中央社／ 苗栗縣23日電

民國112年苗栗縣公共圖書館營運績效評量結果揭曉，苗栗市立圖書館獲「甲組特優」。市長邱鎮軍說，透過分齡閱讀推廣、跨域資源運用等，盼打造市圖成為市民家庭的書房。

苗栗縣政府為提高鄉鎮市圖書館利用率，每年辦理「苗栗縣公共圖書館營運績效評量暨獎勵，針對基礎建設、營運規劃、館藏資源管理、讀者服務、閱讀推廣及公共關係、閱讀環境6大指標實地訪視評量，112年評定結果，苗栗市立圖書館獲「甲組特優」。

苗栗市公所今天透過新聞稿指出，市立圖書館民國81年開館至今逾30年，102年獲教育部補助環境改建，112年再度獲教育部補助閱讀設備升級；109年獲得教育部「台灣閱讀風貌及全民閱讀力」整體閱讀力躍升城市獎項，110年更以「共享、溫馨－家的書房」為方案，透過邀請在地斜槓青年、藝術工作者說故事及分享交流形式，營造「整個苗栗市都是我的圖書館」的概念，榮獲閱讀推手團體獎。

苗栗市長邱鎮軍表示，為充分發揮圖書館多元功能，市立圖書館化被動為主動，將巡迴書箱8000多館藏書冊，運送進入校園方便孩童借閱；後疫情時代服務轉型，電子書6萬8795冊計次計點借閱服務，更提供讀者另一閱讀選擇。

邱鎮軍指出，市立圖書館團隊以推廣分齡分眾閱讀、數位化教育、社會教育、跨域資源運用、社區共享等5大營運方向，打造「城市閱讀廳堂」，盼讓圖書館成為每個市民家庭的書房，市公所將持續朝向以讀者為主的服務理念，逐年增列購書經費，為深耕閱讀活力及提升城市競爭力而努力。

圖書館 邱鎮軍 教育部

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