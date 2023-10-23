路面水溝蓋塌陷遲未警示維修？竹市：獲報即處置

竹市議員林盈徹今天說，香山區1處路面水溝蓋塌陷，市府卻遲遲未派員警示及修補，呼籲市府多用心在基本功。竹市府表示，獲報即派員處置，將於明天維修。

民進黨新竹市議員林盈徹向中央社記者表示，上午接獲居民通報指出，香山區大坪頂納骨塔前3岔路口處的水溝蓋塌陷，他前往現場看到破損的水溝插了1支旗子和擺放三角錐，直到下午3時左右仍無相關單位到場警示及修補。

林盈徹說，這條路有一定的車流量，民眾若未發現路面水溝已塌陷、出現坑洞，極可能發生交通事故，呼籲新竹市府可以多用點心，把市政基本功做扎實。

新竹市政府民政處向中央社記者表示，該路面水溝蓋應是今天有工程車經過壓損，香山區公所下午接獲通報即要求廠商到場設警示，並用鐵板覆蓋洞口，預計明天進場修復。