桃園萬聖城2天吸客30萬堪比跨年 民代要求改善塞車、噪音

桃園萬聖城活動21日啟動，周末2天吸引30萬人次參與，人潮堪比跨年晚會。不過大批遊客湧入藝文特區，加劇周邊交通亂象，演唱會高分貝放送更引發居民不滿抗議。觀旅局回應，已請廠商盡量放低音量，後續將加強接駁，並請警方提前在車潮集中區和熱門活動時段前協助交通疏導。

萬聖城活動邁入第4屆，今年展期長達10天、破歷年紀錄，期間舉辦幼幼台家族帶動跳、萬聖變裝大賽、變裝電音派對、萬聖踩街大遊行等各式主題之夜，吸引眾多親子假日到訪。

觀旅局統計，萬聖城頭2年在中壢青埔舉辦，分別吸引21萬、22萬人次參觀，去年場地移師到藝文特區，吸引42萬人次參與，今年開城2天則已超過30萬人次，盛況空前。

不過活動範圍臨近市立圖書館總館、展演中心和住宅區，同時引來許多市民抱怨交通和噪音問題。議員黃婉如批評，萬聖城才開始2天，總圖裡的讀者和附近住戶卻快瘋了，向市府反映後，噪音還是相當擾人，甚至連房子的玻璃窗都會震動。

議員黃瓊慧說，地方樂見活動辦在桃園區，促進當地商機，但藝文特區一下子湧入不少民眾朝聖，導致周邊交通嚴重壅塞、違停亂象嚴重，市府本應預先規畫有效抒解車流，官方公告的接駁站卻只有1處，實在不足；未來活動還有將近1周，希望觀旅局能即時調整，盤點出足夠的臨時停車空間。

觀旅局長周柏吟表示，日前收到民眾反映意見後，已親自到場了解狀況，並請廠商將音量盡可能降到最低；至於交通問題，由於會場周邊停車空間有限，約中午前就會停滿，後續在大興西路、南平路、經國路、中正路等處都會加強指引，宣導民眾至新永和市場搭乘免費接駁，並請警方協助交通疏導。

觀旅局表示，除搭乘接駁車外，遊客也可在抵達桃園火車站、統領百貨後，轉乘GR、151、168、188、302、707號等公車路線，至中正藝文特區、南平中正路口站；或於經國轉運站方向搭乘189、220、302和707等路線抵達會場。