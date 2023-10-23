快訊

月薪僅八萬日幣 他美碩士、日博士雙頭銜卻成「高學歷難民」

章子怡、汪峰離婚傳「男方出軌嫩模」 陸網更吃驚：兩人啥時有兒子了？

快買！高CP值590元Type-C版EarPods蘋果官網上架 1原因大勝1.8萬元耳機

桃園萬聖城2天吸客30萬堪比跨年 民代要求改善塞車、噪音

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園萬聖城周末2天吸引30萬人次參與，不過大批遊客湧入藝文特區，引來噪音和交通亂象。觀旅局回應，已請廠商盡量放低音量，並將加強接駁。圖／桃園市觀旅局提供
桃園萬聖城周末2天吸引30萬人次參與，不過大批遊客湧入藝文特區，引來噪音和交通亂象。觀旅局回應，已請廠商盡量放低音量，並將加強接駁。圖／桃園市觀旅局提供

桃園萬聖城活動21日啟動，周末2天吸引30萬人次參與，人潮堪比跨年晚會。不過大批遊客湧入藝文特區，加劇周邊交通亂象，演唱會高分貝放送更引發居民不滿抗議。觀旅局回應，已請廠商盡量放低音量，後續將加強接駁，並請警方提前在車潮集中區和熱門活動時段前協助交通疏導。

萬聖城活動邁入第4屆，今年展期長達10天、破歷年紀錄，期間舉辦幼幼台家族帶動跳、萬聖變裝大賽、變裝電音派對、萬聖踩街大遊行等各式主題之夜，吸引眾多親子假日到訪。

觀旅局統計，萬聖城頭2年在中壢青埔舉辦，分別吸引21萬、22萬人次參觀，去年場地移師到藝文特區，吸引42萬人次參與，今年開城2天則已超過30萬人次，盛況空前。

不過活動範圍臨近市立圖書館總館、展演中心和住宅區，同時引來許多市民抱怨交通和噪音問題。議員黃婉如批評，萬聖城才開始2天，總圖裡的讀者和附近住戶卻快瘋了，向市府反映後，噪音還是相當擾人，甚至連房子的玻璃窗都會震動。

議員黃瓊慧說，地方樂見活動辦在桃園區，促進當地商機，但藝文特區一下子湧入不少民眾朝聖，導致周邊交通嚴重壅塞、違停亂象嚴重，市府本應預先規畫有效抒解車流，官方公告的接駁站卻只有1處，實在不足；未來活動還有將近1周，希望觀旅局能即時調整，盤點出足夠的臨時停車空間。

觀旅局長周柏吟表示，日前收到民眾反映意見後，已親自到場了解狀況，並請廠商將音量盡可能降到最低；至於交通問題，由於會場周邊停車空間有限，約中午前就會停滿，後續在大興西路、南平路、經國路、中正路等處都會加強指引，宣導民眾至新永和市場搭乘免費接駁，並請警方協助交通疏導。

觀旅局表示，除搭乘接駁車外，遊客也可在抵達桃園火車站、統領百貨後，轉乘GR、151、168、188、302、707號等公車路線，至中正藝文特區、南平中正路口站；或於經國轉運站方向搭乘189、220、302和707等路線抵達會場。

藝文特區 桃園 議員

延伸閱讀

成立觀光基金會遭質疑 桃市觀旅局：為減輕市庫壓力

張善政談台積電嘆居民像被強暴 鄭運鵬批推卸責任

桃園國民運動中心管理鬆散 體育局：已要求業者改善

9點就要睡…鄰居上古箏課噪音擾眠 法官「這原因」判免賠

相關新聞

桃園萬聖城2天吸客30萬堪比跨年 民代要求改善塞車、噪音

桃園萬聖城活動21日啟動，周末2天吸引30萬人次參與，人潮堪比跨年晚會。不過大批遊客湧入藝文特區，加劇周邊交通亂象，演唱...

允諾協助爭取1500萬元 立委沈發惠辦大湖、公館會勘

苗栗縣大湖鄉客庄生活圈環境營造工程，及公館鄉「兒三」公園整建計畫，經費約1500多萬元，立委沈發惠、縣議員曾玫學等人今天...

新竹城市星光夜11月4日起展開！有市集、音樂、電影

新竹市政府連續兩個周末將於11月4日及5日在新竹公園 、11月11日及12日在護城河畔，舉辦「2023 新竹城市周末星光...

成立觀光基金會遭質疑 桃市觀旅局：為減輕市庫壓力

桃園市觀旅局今天到議會工作報告，民進黨議員魏筠質疑，觀旅局明年將成立「財團法人桃園市觀光基金會」， 除市府編列500萬籌...

苗栗市圖小而美 縣府評鑑首奪甲組特優

苗栗縣政府公共圖書館營運績效評量暨獎勵計畫，今年評鑑成績最近出爐，苗栗市公所圖書館小而美，首次奪下甲組特優，市長邱鎮軍表...

今天重陽節！百歲人瑞曝養生法：愛喝「這飲料」加鹽

今天是重陽節，苗栗縣政府今年慰訪40位百歲人瑞，他們分享的生活、養生之道，讓人津津樂道，其中，南庄鄉101歲人瑞林鍾貞妹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。