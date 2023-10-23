成立觀光基金會遭質疑 桃市觀旅局：為減輕市庫壓力

桃園市觀旅局今天到議會工作報告，民進黨議員魏筠質疑，觀旅局明年將成立「財團法人桃園市觀光基金會」， 除市府編列500萬籌辦經費外，還編列預算補助基金會3000萬，批評設立目的根本是為規避議會審查預算。觀旅局澄清，成立基金會是要導入民間力量，減輕市庫預算壓力，日本也有許多相關基金會跟民間合作，盼能補足觀旅局的不足。

觀旅局預計明年成立桃園市觀光基金會，觀旅局表示，成立基金會必須要有捐助財產才能成立，明年預算通過後，預計上半年才能完成法制作業，下半年基金會自行編列預算完成後開始運作。

魏筠表示，目前六都只有桃園規畫成立觀光基金會，非六都縣市只有局長周柏吟曾任職的雲林縣政府有設立觀光基金會；市府說明，觀光基金會設立是為「推動桃園各項觀光建設、觀光服務及觀光行銷，結合民間相關資源解決問題，共同促進桃園觀光發展，提升桃園觀光旅遊之競爭力」，但這與原來觀旅局業務職掌有何不同？這些業務難道之前觀旅局沒辦法做嗎？

魏筠說，過去藍營對市府轄下的文化基金會、客家文化基金會監督異常嚴格，如今在這個時間點成立觀光基金會，令她質疑是為了設立防火牆，規避政府採購法監督，甚至方便進行網路操作。

周柏吟表示，今年初觀旅局盤點桃園觀光資源時，發現部分景區預算和人力不足；過去陸客眾多時，風景管理處有門票收入，但近年陸客消失，很多景區已多年都沒有收支對列能力，在前市府鄭文燦時代風管處就經常支用市府預算維持營運，因此今年觀旅局和市長張善政報告，盼能透過成立觀光基金會跟民間力量結合，減輕市庫預算壓力。

周柏吟提到，日本有很多類似的基金會或法人跟民間合作，未來桃園觀光基金會成立後，包括未來的商演合作、銅像處理維護、場館經營不善的地點，都將優先藉由基金會推動；市府正編訂銅像捐贈或管理辦法，若未來銅像要到海外展出獲到其他地方收留，透過基金會也能有比較彈性的作法。