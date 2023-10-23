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台灣設計展「新竹獸」爭議 劉真蓉：彼此誤會已和解

中央社／ 新竹市23日電
2020台灣設計展「新竹獸」爆出設計爭議。圖／新竹市政府提供
2020台灣設計展「新竹獸」爆出設計爭議。圖／新竹市政府提供

2020台灣設計展「新竹獸」前期概念藝術家郭奕臣曾在網路發文指控總籌單位及總策展人劉真蓉侵害著作權，遭告妨害名譽。劉真蓉說，彼此已和解，事件落幕。

劉真蓉的委任律師蕭家捷今天向中央社記者表示，由於衍序規劃設計顧問公司從邀請藝術家進行前期概念發想之事，都有經過雙方約定執行，包含展場及相關文宣露出記載，但郭奕臣認為過程中不受尊重，因此在網路社群、論壇直指總籌單位衍序公司剽竊、侵害著作權，衍序公司及劉真蓉為此共同對郭奕臣提告妨害名譽，3年來透過法院協調，確認彼此是誤會。

劉真蓉向中央社記者說，彼此誤會已和解，事件落幕，希望為彼此帶來良性的經驗值。

劉真蓉提供與衍序公司、郭奕臣的共同聲明稿表示，2020年3月衍序邀請郭奕臣參與台灣設計展，郭奕臣繪製出新竹轉運站長出獸腳的平面草圖，劉真蓉也對策展主題有建構穿越城市的概念，雙方在會議桌上互有發想、共鳴，「新竹獸」因此誕生。

聲明稿指出，衍序公司將「新竹獸」交由藝術家陳普規劃執行，並依協議在展場及相關文宣記載「前期概念：衍序規劃設計、郭奕臣」，但劉真蓉2020年10月在個人臉書（Facebook）發文卻未提及郭奕臣，讓郭奕臣感到不滿，在臉書等處提出侵害著作權等指控。

聲明稿表示，經彼此充分溝通理解，過程所涉著作權保護爭議是因溝通疏誤導致，從中學到深刻理解策展人與藝術家相互溝通、尊重及締結合約之必要。

聲明稿指出，彼此決定讓新竹獸事件爭議落幕，已達成和解，期盼台灣藝文環境日益穩健踏實、精彩燦爛美好。

2020台灣設計展「Check in新竹-人來風」在新竹市舉行，根據市府當時提供資料，活動11天超過280萬人次參訪。

新竹 藝術家

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