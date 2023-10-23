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解決內灣塞車 縣道120拓寬明年開工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
竹縣縣道120線永豐橋路口到內灣大橋路口將規畫雙向4車道，可望解決內灣塞車。圖／竹縣府提供
竹縣縣道120線永豐橋路口到內灣大橋路口將規畫雙向4車道，可望解決內灣塞車。圖／竹縣府提供

新竹縣縣道120線是內灣與尖石鄉對外交通聯絡道路，每逢假日人車擁擠，因路幅較窄常導致車流回堵，縣府爭取交通部補助核定2億2724萬元進行拓寬工程，歷經4度流標追加至4.32億，今年10月11日決標，預計明年3月開工，3年後完工，可望解決內灣塞車問題。

縣府工務處昨指出，120線是竹縣重要觀光軸線，因大部分沿山興建，路幅較窄只有雙車道，加上道路容量不足、線型不佳，大型車輛進出或轉向時常導致車流回堵，交通壅塞影響居民生活，旅遊品質也打折。

縣府爭取交通部公路局「生活圈道路交通系統建設計畫」補助，因原物料飆漲及缺工影響4度流標，工務處重新檢討預算及工法，本月終於順利決標，並和得標廠商完成議約。

工務處說，內政部今年9月核准120線永豐橋路口到內灣大橋路口拓寬工程的用地徵收，10月15日公告，預計11月1日起發放徵收補償費，用地移轉完成後，預計明年3月開工，工期約720個日曆天，拓寬長度1210公尺，完工後道路寬度16公尺，規畫雙向4車道，內灣聯外道路塞車窘境可望解決，這項拓寬也是縣長楊文科十大交通建設首案發包工程。

120線內灣段同時也規畫新闢替代道路，即油羅溪橋至增昌大橋間，目前已通過環評，預估經費13.5億，縣府也爭取中央補助。

縣府說，十大交通建設已爭取到補助的還有台1線替代道路（118線-台68線）新闢工程、五峰縣道122線43.5K路段改善工程、經國橋道路改善計畫、新豐台61線與台15線連結道路拓寬及新埔褒忠路道路拓寬工程。

內灣 塞車 車道

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