桃園市場用地解編 民怨無合法市場

桃園市政府在前市長鄭文燦時代為解決公共設施保留地問題，全市通盤檢討市場用地，但部分發展區沒留市場用地，導致缺乏合法市場，反讓非法攤商聚集，吸引民眾採買，議員楊朝偉質疑政策本末倒置，市府還視而不見。經發局表示，若地方想要傳統市場，可滾動評估，並請都發局納入都市計畫通盤檢討。

桃園部分未徵收的公共設施保留地長期閒置荒廢，影響地主權益，都發局2016年配合中央進行專案通盤檢討，全市124處市場用地最後共解編39處，理由是消費習慣改變，目前剩85處。

議員楊朝偉指出，未來鐵路地下化後，八德區高明里、高城里、茄明里及永豐里等地區發展指日可待，但前市府檢討市場用地時，經發局皆評估無開闢需求，如今當地里民無市場可用，民眾卻跑到實際上是住宅區的高城市場買賣，市府也對違法攤販視而不見，根本是本末倒置。

大溪區狀況相同，議員陳治文說，大溪的河東有大溪公有市場，傳統早市有執照，但內部格局年代久遠，攤位明顯不足，導致周邊攤商多，缺乏整體規畫；河西崎頂黃昏市場、員樹林市場都未登記，不少民眾反映應在河西規畫市場用地，讓鄉親不必奔波龍潭或八德市場。

經發局長張誠回應，解編市場用地的原因包括進出不易、無法提供足夠停車空間和現場空間太小，解編後仍有機會變更都市計畫，但若營運不佳、人潮稀落變成「蚊子市場」也不好，若當地有市場需求，可先成立市場自治會，聚集足夠攤數後，經發局會再考量與都發局協調畫設其他市場用地或適當分區。

但楊朝偉直言，在市場還沒成形前，如何成立自治會；經發局還以周邊有美式賣場或超市為由，認為不需要傳統市場，事實上傳統市場和賣場提供的產品和服務不同，不少里長和里民已多次陳情，經發局應重新檢討。

經發局表示，如果地方希望設置傳統市場，將視該地區人口成長、區域位置、交通便利性及周邊商業機能等條件，滾動評估興辦的可行性，市場政策也會視情況調整。