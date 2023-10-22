桃園城市節奏主題設計展開幕 即日至11月12日設計有看頭

桃園市政府鼓勵桃園青年設計交流，推動桃園設計產業發展，今天在中壢區舉辦城市節奏Urban Rhythm主題設計展開展，特別的亮點「共創作品-隧道」，採集周環境編制樂曲、結合在地師生繪圖創作，以白色廂體內側呈現創意，局長侯佳齡表示，這項以城市的音樂及設計美學共創結合作品，帶領民眾探索音樂與視覺創作，即日至11月12日展示，歡迎市民觀展交流。

這項城市節奏Urban Rhythm主題設計展，在中壢區明德路的桃園設計庫展覽，策展團隊規畫6個展區，透過體驗、互動方式與民眾創造對城市的想像，深具內涵，今天也舉辦設計主題對談，由侯佳齡與三頁文公司創辦人顏伯駿、 春池玻璃副總吳庭安、龍華科大人文與設計學院長葉茉俐研討城市設計美學。

即日至11月12日展期前來觀展民眾，拍照打卡即贈送桃園設計庫專屬徽章一款，這次策展最特別亮點的隧道共創作品，採集桃園設計庫周遭環境聲響編制而成的樂曲，結合桃園在地師生的繪圖創作，共同繪製白色廂體內側，由創意揮灑色彩編織而成，最為特別。