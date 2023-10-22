快訊

傳柯文哲、侯友宜昨會面 朱立倫沒否認：不會主動透露

護理要求全面加薪 薛瑞元：夜班加給4至5成、最快1月上路

汐東線議員憂運量太低？ 動工恐讓東湖迎來交通黑暗期

高虹安稱英語教材未發是不實訊息 議員籲坦承疏失

中央社／ 新竹市22日電
新竹市長高虹安。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安。記者張裕珍／攝影

針對新竹市地區國小低年級學生英語課本仍未發放事件，新竹市長高虹安今天指出，這是不實訊息。有新竹市議員表示，高虹安應看看家長們真實反映，出面坦承疏失、檢討改善。

民進黨新竹市議員劉彥伶日前接獲家長投訴，指稱開學已近2個月，竹市國小1、2年級學生的英語課本及教材至今還沒發放，認為市政府螺絲也太鬆了。

高虹安今天在臉書（Facebook）發文指出，英語教材還沒發是「不實訊息」，教材數位化是必然趨勢，新竹市111學年度下學期教務主任會議時獲得共識，建議不再提供低年級英語教材紙本，改為提供電子檔由各校彈性使用，教師也可自編教材。

她表示，開學前部分家長希望有英語紙本教材，方便課後複習，因此竹市府啟動調查各校低年級英語紙本教材需求，10月辦理招標，預計25日起將額外新增的紙本教材陸續送達各校。

針對高虹安指稱未發英語教材事件是不實訊息，綠黨新竹市議員劉崇顯在臉書分享多張通訊軟體群組截圖，要求高虹安應認真看看家長們真實反映，並出面坦承疏失、檢討改善。

劉崇顯認為，若行之有年的政務要異動，新竹市府教育行政體系應評估可行性並預作備案，而不是開學前接到教師、家長反映後，才倉促著手印製教材。

民進黨新竹市議員曾資程表示，高虹安指稱要推動無紙化、數位化教育發展，若認為沒必要印製紙本教材，為何市府還要編列「英語教材印製」預算，其他科目是否也要比照辦理、全改電子檔。

曾任律師的民進黨新竹市立委參選人林志潔指出，所謂不實訊息須符合假、惡、害3要件，竹市低年級學生開學至今未拿到英語紙本教材是事實，高虹安胡亂使用「不實訊息」概念，又不好好善後，是錯誤示範。

高虹安 教師

延伸閱讀

被切割？柯美蘭宣布無黨參選竹市立委 高虹安首度回應

高虹安明星級律師團戰檢察官 涉詐領助理加班費兩派說詞 高虹安成關鍵

助理案後 高虹安談最近事情很多 「但眼淚不能流下來」

為何帶著「紙箱」進法庭？因涉貪遭傳喚出庭後 高虹安這樣說

相關新聞

竹縣關西大東坑水井驗出含汞量超標急封井 鎮長民代盼爭取自來水

新竹縣關西鎮大東坑200戶居民因未有自來水，長期取用當地3口水井作為日常使用，近來環保局抽驗水質發現，其中一口水井含汞超...

桃市府前市長時代解編市場用地 民代憂助長違法攤販

桃園市政府過去在前市長鄭文燦時期為解決公共設施保留地問題，全市通盤檢討，但部分發展區沒留市場用地，民眾反而到違法攤商採買...

高虹安稱英語教材未發是不實訊息 議員籲坦承疏失

針對新竹市地區國小低年級學生英語課本仍未發放事件，新竹市長高虹安今天指出，這是不實訊息。有新竹市議員表示，高虹安應看看家...

解決竹縣內灣塞車 縣道120線拓寬成4車道明年開工

新竹縣縣道120線是內灣與尖石鄉對外交通聯絡道路，每逢假日吸引大批遊客到訪，其中因路幅較窄時常導致車流回堵。新竹縣政府爭...

餘額不足免驚！桃園首創「智慧站牌」可加值悠遊聯名卡

民眾搭乘公車時，可能遇過餘額不足，附近又沒超商或車站可以加值的窘境。桃園市宣布推出「全台首創」可讓悠遊聯名卡自動加值的智...

桃園復興區長補選蘇佐璽謝票 他分析當選竟是這原因

桃園市復興區區長昨天補選，無黨籍、前行政院原住民委員會副主委蘇佐璽當選區長，他今天上午展開復興區謝票，感謝區民相挺，分析...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。