高虹安稱英語教材未發是不實訊息 議員籲坦承疏失

針對新竹市地區國小低年級學生英語課本仍未發放事件，新竹市長高虹安今天指出，這是不實訊息。有新竹市議員表示，高虹安應看看家長們真實反映，出面坦承疏失、檢討改善。

民進黨新竹市議員劉彥伶日前接獲家長投訴，指稱開學已近2個月，竹市國小1、2年級學生的英語課本及教材至今還沒發放，認為市政府螺絲也太鬆了。

高虹安今天在臉書（Facebook）發文指出，英語教材還沒發是「不實訊息」，教材數位化是必然趨勢，新竹市111學年度下學期教務主任會議時獲得共識，建議不再提供低年級英語教材紙本，改為提供電子檔由各校彈性使用，教師也可自編教材。

她表示，開學前部分家長希望有英語紙本教材，方便課後複習，因此竹市府啟動調查各校低年級英語紙本教材需求，10月辦理招標，預計25日起將額外新增的紙本教材陸續送達各校。

針對高虹安指稱未發英語教材事件是不實訊息，綠黨新竹市議員劉崇顯在臉書分享多張通訊軟體群組截圖，要求高虹安應認真看看家長們真實反映，並出面坦承疏失、檢討改善。

劉崇顯認為，若行之有年的政務要異動，新竹市府教育行政體系應評估可行性並預作備案，而不是開學前接到教師、家長反映後，才倉促著手印製教材。

民進黨新竹市議員曾資程表示，高虹安指稱要推動無紙化、數位化教育發展，若認為沒必要印製紙本教材，為何市府還要編列「英語教材印製」預算，其他科目是否也要比照辦理、全改電子檔。

曾任律師的民進黨新竹市立委參選人林志潔指出，所謂不實訊息須符合假、惡、害3要件，竹市低年級學生開學至今未拿到英語紙本教材是事實，高虹安胡亂使用「不實訊息」概念，又不好好善後，是錯誤示範。