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餘額不足免驚！桃園首創「智慧站牌」可加值悠遊聯名卡

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市宣布推出「全台首創」可讓悠遊聯名卡自動加值的智慧型站牌，當餘額低於100元時，靠卡即可自動加值500元。圖／桃園市交通局提供
桃園市宣布推出「全台首創」可讓悠遊聯名卡自動加值的智慧型站牌，當餘額低於100元時，靠卡即可自動加值500元。圖／桃園市交通局提供

民眾搭乘公車時，可能遇過餘額不足，附近又沒超商或車站可以加值的窘境。桃園市宣布推出「全台首創」可讓悠遊聯名卡自動加值的智慧型站牌，當餘額低於100元時，靠卡即可自動加值500元。交通局表示，首波已安裝113座，明年預計再建置100座，讓民眾更方便。

交通局表示，桃園現有獨立式智慧站牌共446座，均可提供悠遊卡一卡通餘額查詢服務，今年再增加113座具有悠遊聯名卡自動加值功能的智慧型站牌，選點主要針對超商或便利商店的公車站點，或選擇待汰換的站牌，重置時一併更新；目前已上線47座，待通電66處，市府已與台電公司成立請電專案團隊，整合施工期程、施工順序，盼加速完工、通電。

至於使用方式，交通局表示，民眾只要將悠遊聯名卡放置在站牌感應區域處，即可自動加值，當悠遊卡可用餘額低於100元時，透過現場站牌感應，就會從連結的悠遊付帳戶或銀行存款帳戶自動加值500元，無需支付任何手續費。

交通局表示， 今年獨立式智慧型站牌除基本公車動態資訊，還增加許多功能，包括掃描QRcode可以了解周邊景點地圖；按下「公車呼叫鈴」，最上頭愛心燈就會亮起，告訴遠方駛近的司機有乘客候車；也增加悠遊卡及一卡通票證餘額查詢及聯名悠遊卡自動加值功能。

交通局長張新福表示，市府除整併舊式站牌，動態準點及靜態路線圖維護也是重點改善項目，交通局已建置公車準點率自動稽核系統，並將準點率納入補貼機制，準點率越高的補貼越多，準點率差的則減少補貼款，並持續輔導每月準點績效不佳的業者，以提升發車準點性。

公車 悠遊卡 一卡通

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