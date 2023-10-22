蔡英文參加寺廟金蘭會 喊話廟口聽到假訊息「要查證」
蔡英文總統今天早上到新竹市普天宮，參加臺灣寺廟金蘭會的會員大會，她在致詞中，感謝台灣的宮廟撫慰人心，協助長照措施與共餐，她也拜託在若在廟口聊天聽到「怪怪的訊息」，要能夠查證，且宗教是重要的文化資產，盼望宮廟辦更多活動，為台灣帶來觀光人潮。
蔡英文今天上午出席「臺灣寺廟金蘭會第三屆第十次會員大會」，全國各地近百宮廟齊聚一堂，蔡英文在會前致詞完隨即離開。她致詞時表示，金蘭會的會員宮廟從草創時期30多間，如今已到百間，凝聚的力量為台灣帶來許多貢獻，投入很多慈善活動，協助政府將資源延伸到需要幫助的地方，例如長照政策，很多宮廟都給予協助，投入志工培育與長輩共餐，一起照護社區長輩。
蔡英文說，台灣是穩定的社會，源自於宮廟文化發揮穩定人心的作用，裡頭的信眾很多需要協助，宮廟也幫忙照顧信眾的晚年，她說，政府拿出資源盡所有力量來做，仍有不足的部分，透過宮廟等一起來做，會做的能完整。
此外，台灣也面臨假訊息的威脅，蔡英文在現場拜託，台灣是民主社會，不能管制言論，台灣很多消息很快，但也些流通的訊息是錯的，若在廟口聊天聽到「怪怪的訊息」，希望能查證，不要造成社會的紛擾，社會的穩定會更持續。
蔡英文說，宗教除了穩定人心，宗教本身是重要的文化資產，吸引很多觀光客來旅遊，她也盼望宮廟舉辦更多的活動，除了保佑國家，也為台灣帶來人氣與觀光人潮。
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