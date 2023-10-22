新竹之光！竹市義勇消防人員體技能交流賽奪全國亞軍

受疫情影響，全國義消人員競技大賽停辦4年，昨天恢復舉辦，各縣市共有26支義消隊伍參賽，新竹市義消在總隊長余邦彥率隊督軍下，各組選手一路過關斬將，獲得1項特優、2項優等、2項甲等的佳績，榮獲總成績第2名。

市長高虹安第一時間致電余邦彥道賀，表達榮幸並感謝義消人員幾個月來的辛苦訓練及付出，再度獲得佳績為竹市爭光。高虹安表示，新竹市義消全國聞名，曾創下全國義消競技大賽總冠軍8連霸佳績，今年交流賽雖比賽模式與項目都與往年不同，義消弟兄仍不斷挑戰自己，不只為了比賽，也增進新的消防知識與提升消防救災救護的技能。

余邦彥表示，特別感謝所有領隊、教練及選手們長達半年盡心盡力付出，和犧牲晚上及假日的時間參與訓練，全心齊力為團隊爭取佳績，比賽開始後，各項目陸續傳出好消息，最終拿下1特優、2優等、2甲等，計5獎項，達成團隊總成績第2名的好成績。

消防局長李世恭表示，受疫情影響，全國義消人員競技大賽因此停辦4年，疫情解封後第一次恢復辦理，除轉型為全國義消人員體技能交流活動，更有別以往全國義消競技大賽中的拔河、小幫浦射水、基本繩結、消防裝備著裝及負重救生等項目。

此次與時俱進將交流活動項目更新為火災搶救、車禍救援、無人機運用、救護技術、繩索救援等5大全新項目，在竹市義消人數除離島外為全國最少的情況下，義消們仍全力投入，學習訓練新的5項競賽項目，藉由這個活動，能和全國各地義消單位好好切磋交流優秀技能，新的技能運用在各項消防中，也再次強化竹市的救災量能。