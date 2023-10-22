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桃園放寬規定 沒使照的20年老屋「有條件」可接水電

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
沒有使照的老屋無法申請接水接電，桃園市政府上周修法，將老建物認定年限放寬到20年，只要單層面積小於150平方公尺且3層樓以下的老宅，檢附戶籍、稅籍證明文件等，就能合法申請。圖／桃園市建管處提供
沒有使照的老屋無法申請接水接電，桃園市政府上周修法，將老建物認定年限放寬到20年，只要單層面積小於150平方公尺且3層樓以下的老宅，檢附戶籍、稅籍證明文件等，就能合法申請。圖／桃園市建管處提供

許多老屋因沒有使用執照無法申請接水接電，桃園市政府上周修法，將老建物認定年限放寬到20年，只要單層面積小於150平方公尺且3層樓以下的老宅，檢附戶籍、稅籍證明文件等，就能合法申請接用水電，希望提升市民生活品質。

「桃園市未領得使用執照既有建築物申請接用水電許可辦法」部分條文修正案，本月18日經市政會議通過，增修既有建築物認定要件，包含年限、現況用途，限制建築物量體，以及增加申請接用水、電時佐證文件的替代方案，預計年底發布實施。

建管處長莊敬權表示，未領有使照的既有建築物，申請接用水電的問題存在已久，市民長期居住的建物受限規定，遲遲沒辦法合法接用水電，偷接鄰居或農業用電也容易引發火災，因此希望透過修法解套。

莊敬權說，本次修法3大面向，包括放寬建築物年限認定，原規定限2003年6月7日前完成的建築，現在改為建築完成日達20年以上即可申請；不過若面積超過150平方公尺、超過3層樓、1樓有店面等狀況，則無法申請，避免新違章林立；而過去沒有明文規定要檢附的資料，這次也補充申用水電時需檢附的戶籍、稅籍證明文件。

另，本次修法也將特定聚落或建築物列入修正範圍，並以條件式放寬申請，盼提升相對弱勢聚落的生活品質及飲用水安全。

莊敬權表示，民眾可依據新修訂辦法備妥申請文件向所在區公所申請許可，就能在取得許可當日起6個月內向公用事業單位申請合法接用水、電，不過建物如有供營業使用，仍得依規定廢止許可並予勒令停止供水、供電，呼籲市民務必遵守規定。

建築 水電 戶籍

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