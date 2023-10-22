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桃園萬聖城魔幻廚房登場 「食神」張善政掌勺開張

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園萬聖城以魔幻廚房為主題，市長張善政化身電影「食神」主角掌勺開張。圖/桃園市觀光旅遊局提供
桃園萬聖城以魔幻廚房為主題，市長張善政化身電影「食神」主角掌勺開張。圖/桃園市觀光旅遊局提供

2023桃園萬聖城今晚熱鬧開城，活動以魔幻廚房為主軸，市長張善政化身電影「食神」主角史蒂芬周開張，即日起至31日止，每晚都有不同主題活動，等著民眾前來欣賞體驗。

張善政表示，桃園萬聖城魔幻廚房推出獨家開發造型餐飲，有黑白小精靈燒賣、搞怪南瓜饅頭、木乃伊流沙包、魔鬼奶茶、莓果氣泡飲「女巫奇幻世界」等暗黑美食，而為期11天的桃園萬聖城活動，平日與假日均有不同的節目，歡迎小朋友每晚與爸爸媽媽前來，希望為桃園小朋友帶來最快樂的萬聖節，也帶給家長們最愉快的親子活動。

觀旅局長周柏吟表示，今年的桃園萬聖城活動是歷年最長，不僅推出6座全新裝置藝術、6款限量萬聖城NFT及4種魔幻廚房特製AR濾鏡，還搭配萬聖城獨家開發造型餐飲，帶來豐富的味覺及視覺饗宴。另外，活動期間還有MOMO和YOYO家族帶動跳、萬聖變裝大賽、變裝電音派對、萬聖踩街大遊行、Trick or treat討糖趣、桃園星人秀及各式主題之夜，活動精彩豐富。

周柏吟也提到，今年萬聖城擴大舉辦，每天都有不同主題活動，假日也有大型踩街與表演，請民眾多搭乘往藝文園區公車，在新永和市場也有接駁車，玩萬聖城不塞車。

桃園萬聖城今晚開城，活動將持續到31日，夜夜都有不同主題秀。圖/桃園市觀光旅遊局提供
桃園萬聖城今晚開城，活動將持續到31日，夜夜都有不同主題秀。圖/桃園市觀光旅遊局提供
桃園萬聖城今晚開城，活動將持續到31日，夜夜都有不同主題秀。圖/桃園市觀光旅遊局提供
桃園萬聖城今晚開城，活動將持續到31日，夜夜都有不同主題秀。圖/桃園市觀光旅遊局提供
桃園萬聖城今晚開城，活動將持續到31日，夜夜都有不同主題秀。圖/桃園市觀光旅遊局提供
桃園萬聖城今晚開城，活動將持續到31日，夜夜都有不同主題秀。圖/桃園市觀光旅遊局提供
桃園萬聖城今晚開城，活動將持續到31日，夜夜都有不同主題秀。圖/桃園市觀光旅遊局提供
桃園萬聖城今晚開城，活動將持續到31日，夜夜都有不同主題秀。圖/桃園市觀光旅遊局提供
桃園萬聖城今晚開城，活動將持續到31日，夜夜都有不同主題秀。圖/桃園市觀光旅遊局提供
桃園萬聖城今晚開城，活動將持續到31日，夜夜都有不同主題秀。圖/桃園市觀光旅遊局提供

桃園 廚房 張善政

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