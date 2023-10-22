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加印紙本 25日起送達 竹市低年級英文教材遲到
開學迄今1個多月，新竹市多名家長反映國小低年級生還沒拿到英文紙本教材，綠營民代也批評市府「螺絲鬆了」。竹市府教育處回應，是因各校原定採用電子教材，後順應教師與家長心聲加印紙本，25日起將陸續送達，並強調未來會審慎考量低年級教材印製的規畫，讓教師有充分時間準備。
新竹市多年來都安排國小一、二年級學生上英文課，學校除了使用市編版教材，也有不少老師會自編教材。不過，今年卻發生市編版英文教材「大遲到」的窘境，家長反映不知如何幫孩子複習。
代表民進黨參選立委的學者林志潔說，市府原本要以電子版取代紙本教材，但並非所有孩子都有平板或手機，她也批評高虹安就任市長後，雜誌的教育與文化指標評比急速下滑，都應檢討。
新竹市教育處昨天說明重申，在111學年度下學期教務主任會議時，經各校共識建議不再提供英語低年級教材紙本，而改提供電子檔或依實際需求印製；但今年開學前，有部分教師及家長提出希望採用紙本教材方便複習，因此重新調查需求、提高經費，再辦理教材採購。
教育處也說明，新竹市每年皆提供低年級英文電子資源，未來會持續宣導請各校善加利用，並計畫逐年減少提供紙本教材；之後規畫調整教材時也會發布公文，讓第一線授課教師知曉。
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