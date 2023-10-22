闢台1線替代路 竹縣府允降低影響

新竹武陵路高架延伸的台一線替代道路工程進度受地方矚目，新竹縣政府工務處昨天在豐田國小舉辦首次用地取得公聽會，部分居民不滿路堤高達近5公尺，遮擋住家視線及採光，更有居民提出希望縣府完整徵收他們的農地，否則部分畸零地未來難以耕作使用。

縣府工務處回應，仍持續修正道路設計，並會考量民眾意見，盡量將對居民的影響降至最低；橋梁部分已參照民眾意見取消上半部鋼構造型，且民眾對於噪音問題，未來將加設隔音牆解決。

台1線替代道路新闢工程目前規畫分3階段興建，第一階段由武陵路「斷頭橋」至縣道118線之間長度約1754公尺，主要為高架路段，預計徵收面積4.8公頃。第2階段為縣道118線至台1線明新科大前。第3階段將在北段分別興建東側支線及西側支線。

昨天公聽會現場，有楊姓住戶不滿表示，自己只是小老百姓，無法左右縣府的路線決定，但希望縣府將道路興建後如噪音影響降到最低。

溪州里長彭仁墩也提到，原先道路路堤設計高達3公尺，後縣府因考量跨河橋梁與行水水面距離，路堤又再拉高至4.5公尺，若加上隔音牆高度，恐怕沿線路段的民宅3樓以下都會被道路遮擋視線。

此外，也有居民要求縣府應委任不同的3位估價師分別查估，再以最高價者對居民土地協議價購。縣府回應估價師都具有合格證照，絕對不會讓民眾權益損失。