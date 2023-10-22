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桃市校園暴力頻傳 民代促整頓

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園市近來發生多起校園暴力，衝突甚至演變師生之間對立，引起多名議員關心校安問題，要求市府拿出魄力，整頓校園風氣；市府教育局表示，校安通報有一定機制，學校未必每一件衝突都會通報，未來會鼓勵學校多通報，並允諾老師若因公涉訟，教育局會全力協助。

市議員黃敬平指出，桃園某國中3年前有學生因情緒控管不佳，常有攻擊行為，曾有挨打學生家長忍無可忍，持電擊棒到校園復仇，鬧出社會案件。動手的學生今年升高中，情緒控管仍沒改善，開學至今發生3次攻擊事件，但教育局只掌握10月學校通報1件，未掌握9月已發生2件，實在離譜。

不僅如此，桃園也有學校發生學生打老師事件，受傷老師仍在請假休養，學生間的衝突也屢見不鮮；市議員彭俊豪、劉曾玉春和牛煦庭都呼籲教育局重視校園暴力，也盼給予老師更多保障。

教育局長劉仲成表示，老師在教學及照顧學生的過程會面臨各種狀況，包括衝突事件，感謝很多老師選擇自己吞忍，原諒孩子不願提告，但如果老師因公涉訟，教育局會全力協助。

教育局統計，桃園去年校園暴力共212件，今年迄今147件，下降原因初步分析為學校積極處理協調，或採分班隔離等避免衝突擴大。若學校明知事態嚴重卻知情未報，將有行政調查與懲處究責。

教育局 桃園 議員

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