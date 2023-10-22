復興區長補選 無黨籍蘇佐璽當選

桃園市原住民自治區復興區長游正英8月病逝，昨天補選「三搶一」，最後由無黨籍的原民會前副主委蘇佐璽當選，擊敗國民黨籍市議員陳瑛、無黨籍前區長曾志湘，也撼動了國民黨深耕原鄉的實力。地方分析，蘇佐璽選前辭官展現破釜沉舟決心，加上認真負責、親和力十足，是出線主因。

桃園市選委會指出，復興區人口1萬3095人，具投票資格者1萬195人，昨天缺額補選投票率50.51%，傍晚5點14分完成開票，最高票為蘇佐璽2372票，其次為陳瑛1634票及曾志湘1103票。

51歲的蘇佐璽曾任國中校長、桃園市原住民族基金會董事及原住民族委員會副主委，去年獲民進黨提名首度參選復興區，當時敗給游正英470票為「落選頭」，今年以無黨籍身分捲土重來再戰。

蘇佐璽囊括46%選票當選復興區長，他表示，自己沒有政黨資源還是打贏選戰，除了感謝選民支持，也強調復興區正在改變，「大家是以區政發展為考量，政黨色彩已沒那麼濃厚」。未來要以「小政府」概念推動區政，針對觀光、交通、農業、教育與長照、青年返鄉都會著墨。

此次復興區長補選，落敗的陳瑛選前獲藍營鼎力支持，包括黨主席朱立倫、市長張善政等人曾到原鄉替她站台。有地方人士分析，陳瑛並未辭去市議員，蘇佐璽毅然辭官，更顯得破釜沈舟。

地方人士也觀察，蘇佐璽為人客氣、口條佳，在地方說明會上都能清晰表述政見，過去擔任介壽與大成國中校長時，風評也不錯。此次得票在後山3里陳瑛「本命區」僅小輸，顯見蘇的實力。

陳瑛表示，恭喜蘇佐璽當選，並肯定蘇是個人才，也認為此次乾淨選舉、公平競爭的風氣很好，未來她會持續在市議會協助爭取經費，攜手為復興區努力打拚。