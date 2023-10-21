桃園復興區長補選 蘇佐璽當選：地方政黨色彩已淡化

桃園市復興區長今天補選，桃園市選委會稍早宣布，1號蘇佐璽以2372票當選；桃園市選舉委員會表示，當選人名單將提報該會委員會議審議通過後，依法於10月27日前公告。

桃園市選委會表示，復興區現有人口13095人，具投票資格者為10195人，本次缺額補選投票人數為5149人，投票率為50.51%。

今天投票至下午4時，投票截止後隨即進行開票統計工作，下午5時14分順利完成開票統計。

本次區長缺額補選經開票統計結果，各候選人得票數為1號蘇佐璽2372票、2號陳瑛1634票、3號曾志湘1103票，由1號蘇佐璽當選。

蘇佐璽過去曾代表民進黨角逐區長要職，但以第二高票落選，此次以無黨籍身分捲土重來，結果順利當選，除了感謝選民支持，也強調復興區正在改變，「大家是以區政發展為考量，政黨色彩已沒那麼濃厚」。

蘇佐璽表示，自己對復興區發展有許多遠景，必須靠區公所執行實踐，而區公所除了做好原本造橋鋪路工作，自我定位也該有所提升，「要有小政府的概念」，要學習寫企劃，向中央與地方爭取資源與支持，推動地方發展。

蘇佐璽表示，自己相當重視觀光，而觀光需要便利的交通，交通則需要導入智慧科技協助改善，所以會積極爭取資源，嘗試拓展更多停車空間，然後藉由智慧化的管理，提升遊客停車便利性，藉此吸引人潮。另外，農業方面需要設置加工廠、教育方面需要產官學和部落4方合作、老人照護與青年返鄉，多元文化推動都是未來努力目標。