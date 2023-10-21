遠東新世紀馬拉松吸4千餘人參與 徐旭東喊出根留竹縣

第14屆遠東新世界經典馬拉松今天上午清晨開跑，超過4千名來自各國的選手一同馳騁在新埔的田野上，就連新竹縣長楊文科都帶著縣府一級主管一同出席馬拉松，讓遠東集團董事長徐旭東喊出會根留新竹，與新竹縣一起成長。

徐旭東表示，遠東集團會永遠留在新竹新埔不會撤廠，因為遠東化纖廠的生產設備是世界一流，也是新埔的產業主力，且研發、生產能力都是全球「最smart的」，是世界其他成衣化纖廠比不上的，公司期盼與所有同仁繼續一起努力提升。

楊文科表示，遠東製造的衣服確實是最smart的，不僅冬天能穿，夏天也能穿，新竹縣希望與遠東一起成長，不僅遠東化纖要永遠留下來，遠東百貨也要永遠留下來，繼續為新竹縣創造就業機會，感謝遠東集團支持，縣府也會全力以赴。

今年遠東新世紀經典馬拉松有來自全台4千多名喜歡路跑的民眾參加，其中也有來自外國的跑者，更有越南路跑團報名參與，馬拉松分成6K、9K、22K及42K等4組別，今天上午6點準時鳴槍起跑，各組取前5名頒發獎牌和獎金。

獲得女子組第5名的邱姓跑者表示，今天的天氣十分適合路跑，對於路跑愛好者來說，今天馬拉松的過程很享受，且因為沒有太陽，又有徐徐微風，路跑過程中還能沿途欣賞新埔的田園風光。

遠東集團指出，今年的運動衣是以廢棄衣物原料回收後，採用遠東創新的環保科技提取，重新純化為紗線再製，不僅能吸濕排汗，還能遮擋烈日之下的紫外線，同時製作過程大幅減少廢棄衣物量，讓廢衣物能重獲新生，又能以最新紡織科技更上層樓。